Nacional 17-02-2017

Cathy Barriga en Maipú: El círculo íntimo de su bullada administración municipal

Desde que asumió su cargo como alcaldesa de Maipú, el 6 de diciembre, Cathy Barriga (independiente por UDI) ha tenido que enfrentar una serie de polémicas, como tener que denunciar a la fiscalía a 42 funcionarios de la municipalidad, lo que se ha sumado a las constantes ofensas en su contra por su pasado televisivo. Solo a días de haber tomado el mando, la representante de Chile Vamos reveló la existencia de alrededor de 900 puestos fantasmas, es decir, funcionarios que recibían remuneración sin hacer su trabajo.

Pero esto no fue todo. La jefa comunal denunció a 42 funcionarios ante el Ministerio Público por irregularidades, entre ellos, un falso ingeniero civil que habría falsificado su título universitario. Quien fuera su antecesor en el cargo, y competencia en las últimas elecciones, Christian Vittori (ex DC), está formalizado por cohecho, lavado de activos, malversación de caudales públicos y asociación ilícita por el caso Basura. Barriga informó que bajo su gestión se generó una deuda en la municipalidad de US$53 millones por servicios de agua y alcantarillado. Todas estas anomalías fueron detectadas por las auditorías internas realizadas por su equipo jurídico, en donde colabora el ex presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia. "No vamos a dejar que ningún peso de la comuna sea gastado en forma irregular", señaló Barriga de manera tajante a El Mercurio. Su núcleo cercano en la alcaldía Licenciada de Psicología de la Universidad Santo Tomás, Barriga se ha rodeado de un equipo jurídico y administrativo para llevar a buen término su mandato que recién comienza. Aunque desde la municipalidad aseguran que es ella quien toma las decisiones, hay cuatro personas clave a las que escucha. Entre su círculo de hierro se encuentra Carlos Fairlie, quien oficia como jefe de gabinete. Abogado de profesión, fue el representante del diputado Joaquín Lavín León, cónyuge de Barriga, en la querella que éste presentó por el caso Basura.