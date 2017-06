Deporte 13-06-2017

Caupolicán de Cauquenes gana de visita ante Enfoque de Rancagua

- El cuadro cauquenino sigue con su racha de triunfos y ya se ubicó sexto.





Era una fría tarde noche la que se vivía en el estadio Guillermo Saavedra de Rancagua el pasado sábado, cuando el equipo de Caupolicán de Cauquenes salió a la cancha a enfrentar al dueño de casa, Enfoque, en una nueva fecha correspondiente al torneo de Tercera División B, grupo sur, del fútbol chileno.



Con una hinchada, casi exclusivamente cauquenina, se dio el pitazo inicial al encuentro, que comenzó a elevar la temperatura del ambiente a medida que avanzaba el partido.



Si bien, Enfoque se quería hacer respetar en su reducto en los primeros minutos, el equipo cauquenino, dirigido por Cristian Núñez, fue cobrando confianza para desarrollar un juego que le permitió acercarse al arco contrario. Fue así como en el minuto 17 es Cristian Aravena, quien abre el marcador para los guerreros de Caupolicán.



De ahí en adelante vendría una serie de ataques del elenco cauquenino hacia el arco de Enfoque que no lograron el finiquito suficiente para anotar. Esto hasta el minuto 37 del primer tiempo, cuando el capitán de los "guerreros", Óscar Méndez, se cuadró el con segundo tanto para los visitantes.



En el segundo tiempo se pudo observar un juego más relajado por parte de Caupolicán que no logró una nueva conquista, con lanzamientos largos que no gustaron a Cristian Núñez. El director técnico de Caupolicán agregó que el objetivo de terminar el partido con cero gol en contra se cumplió y ahora piensa en los tres partidos que deberá enfrentar en casa.





Luego de esta fecha, Caupolicán, equipo que es respaldado por la Municipalidad de Cauquenes, se ubica en la sexta posición de la tabla de la zona sur del torneo nacional de Tercera B con 13 puntos.



Su próximo partido será ante el elenco de Juvenil Palmilla de la Región del Libertador, que está cuarto con 16 unidades.