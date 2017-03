Social 08-03-2017

Cauquenes: Artesanías de Chile visita a loceras de Pilén para apoyarlas luego de los incendios

Junto a las Loceras de Pilén en Cauquenes se cerró el viaje a terreno de tres días de Fundación Artesanías de Chile a la Región del Maule y así evaluar directamente cómo se encontraban las artesanas del sector luego de los múltiples incendios ocurridos a principio de año.



“Fue muy difícil producir con los 44ºC que hacían esos días, fueron 20 días de preocupación, todos trabajando de día y de noche, habían muchos focos ya que estamos rodeadas de pino; ahora hay viento sur y no se puede hacer fuego ya que las chispas pueden pasar al bosque y se prende… no se puede, no hemos cocido desde los primero días de enero, tenemos todas las piezas crudas” relataron Elba y Eliana Apablaza y su madre la sra. Bernardita Gallardo, todas parte de la agrupación las Loceras de Pilén, grupo de mujeres campesinas de la localidad ubicada a 17 kms de Cauquenes que se dedican a la artesanía en arcilla proveniente de sus tierras. Su conocimiento y destreza en torno al diseño y calidad alfarera se ha convertido incluso en un ámbito de interés turístico, dada la riqueza social de su cultura popular, su patrón de género y sello único, con influencias mapuche e hispánica.



Los incendios dañaron a casi 600 mil hectáreas en todo el país, siendo el que afectara a las comunas de Empedrado, Constitución y Cauquenes en la región del Maule el incendio más grande registrado en la historia de Chile con 183 946 há consumidas.



Claudio Villegas, encargado de Operaciones en Fundación Artesanías de Chile, señaló que el viaje se enmarca fundamentalmente en la compra de las artesanías de las cultoras parte de la red de artesanos y artesanas de la institución “nos vamos con la camioneta llena de alfarería de Vichuquén, de cestería de Uraco, textilería de Curepto y ahora con la alfarería de las Loceras de Pilén; también hemos realizado los pedidos para las artesanas que no han podido terminar sus piezas pero que ya a mediados de abril podrán enviarnos su trabajo, así ellas sepan que sus piezas igual se van a vender, desde Artesanías de Chile el apoyo es en el tema prioritario de las ventas de sus productos, estamos conscientes de ello y por eso estamos trabajando por realizar adicionalmente y de forma extraordinaria una feria especial para artesanos y artesanos de las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío, prontamente ya podremos hacer la convocatoria y hablar más al respecto; estamos trabajando para que esto sea una realidad en los próximos meses”.