Cauquenes, Campeón del Torneo de Básquetbol de Verano

Los partidos se disputaron en la ciudad de Linares



El básquetbol se vistió de fiesta en la ciudad de Linares, reuniendo a los mejores equipos categoría todo competidor de la región del Maule en damas y varones, todos buscando llevarse el trofeo de campeón del torneo organizado por la Asociación Regional Básquetbol Maule Sur.



En la serie de damas, los equipos finalistas de Básquetbol Constitución y Aci2s de Cauquenes lucharon durante todo el cotejo no dándose espacio alguno hasta el 4° cuarto en dónde las cauqueninas sacaron a relucir su pericia con la anaranjada, logrando llevarse el partido por 46-33. En la disputa por el tercer lugar se enfrentaron Truenos de Talca y De La Salle Talca, en dónde las lasallistas supieron tomar ventaja temprano y llevarse el partido por 53-38.



En varones, por el tercer lugar se enfrentaron los equipos de Snakes de Longavi y Volcanos de Talca, en dónde los longavianos pese a todo el poderío ofensivo demostrado por los talquinos supieron hacerse de la ventaja y llevarse el trofeo de tercer lugar con un marcador de 55-54.



Por el título de campeón se enfrentaron Linares Colleges y Aci2s de Cauquenes, en dónde la superioridad en la defensa y ofensiva de los cauqueninos hizo mella a los linarenses que pese a todos los esfuerzos no lograron remontar las diferencias impuestas desde el segundo cuarto, lo que a la postre significó que los cauqueninos lograrán el título en calidad de invicto con un tanteador de 70-59.



ASOCIACION



El presidente de la Asociación, Francisco Retamales, indicó que "fue una semana de grandes encuentros, de mucho básquetbol y de gran participación del público, hecho que no se producía hace ya 15 años respecto a este deporte, lo que nos deja contentos y esperanzados en las nuevas actividades que tenemos programadas para el 2020. Solo nos queda agradecer a todos quienes han hecho posible este evento, al alcalde Mario Meza, al departamento de deportes municipal, a recintos deportivos y su personal, a proelite Chile, a los equipos y al público".



