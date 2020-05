Crónica 10-05-2020

Cauquenes conmemoró sus 278 años sin desfile, pero con emotivo acto

Cauquenes conmemoró 278 años de vida de forma diferente debido a la pandemia del Covid19, sin el tradicional desfile, pero con la postura de ofrendas florales en el monumento de José Manso de Velasco, fundador de la ciudad .



Como cada 9 de mayo los cauqueninos conmemoran un nuevo aniversario, pero esta vez fue diferente, en los 278 años de Cauquenes no hubo actividades, misa, cultos evangélicos y desfiles, sólo un pequeño acto, todo por la pandemia del Covid19.



En la actividad sólo se realizó la postura de ofrendas florales a los pies del monumento de José Manso de Velasco, fundador de esta tierra, las que fueron depositadas por el alcalde Juan Carlos Muñoz y el gobernador, Francisco José Ruíz.



El alcalde, Juan Carlos Muñoz, destacó la actividad como una muestra cívica de respetar las tradiciones, pero acorde al momento que estamos viviendo, sin aglomeraciones, sin grandes gastos, sólo conmemorando tan importante fecha para todos los cauqueninos y cauqueninas. A quienes envío un afectuoso saludo de esperanza para salir adelante en estos tiempos tan complejos.



Muñoz destacó la gran labor social que se ha estado realizando y que se ha visto reforzada producto del Coronavirus. “Aasegurarles que seguiremos trabajando y luchando para que la comunidad se sienta tranquila, entregando todo lo que podamos, pero nada de lo que podamos realizar en estos momentos será suficiente si no contamos con la colaboración de ustedes, de mantenerse en sus casas, salir sólo si es necesario, de tener un lavado de manos constantes, mantener la distancia social y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria”, concluyó.



El presidente del Consejo Regional, Juan Andrés Muñoz, se hizo presente para entregar el saludo del intendente Pablo Milad y de todos los Cores de la Región del Maule, oportunidad en la que envió un saludo a todos quienes hoy están en la primera línea combatiendo el Covid19.

El Gobernador Francisco José Ruíz, destacó la jornada como emotivo, sobre todo por los tiempos difíciles que se viven, donde Cauquenes ha estado a la altura, con pocos casos, pero llamo a no relajarse y seguir tomando las medidas correspondientes.



Esta sobria ceremonia se realizó en la Plaza Manso de Velasco, donde tradicionalmente se realiza el acto cívico y tradicional desfile, pero en esta oportunidad se dio paso a calles vacías, sin la presencia de las fuerzas de orden y seguridad, tampoco se hicieron presentes los estudiantes y las organizaciones sociales de la comuna.