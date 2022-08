Crónica 05-08-2022

Cauquenes construirá una oficina de turismo, baños públicos y camarines financiados por el Gobierno Regional

• La Gobernadora Regional Cristina Bravo, informó a la Alcaldesa Nery Rodríguez, de la recomendación favorable de este proyecto, que significa una inversión de más de 108 millones de pesos.

La Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo, le hizo entrega a la Alcaldesa de Cauquenes Nery Rodríguez, la resolución de financiamiento del proyecto de construcción de servicios higiénicos, camarines y la oficina de turismo en la plaza de armas de la comuna, el que será financiado con los Fondos Regionales de Inversión Local (FRIL).

El proyecto contempla la construcción en albañilería confinada con cubierta de losa de hormigón, de dos camarines con sus respectivos baños, además se incluyen baños públicos para hombres y mujeres, considerando un baño común para personas con capacidades reducidas, una oficina de turismo y un hall central que comunica todas las dependencias.

La Gobernadora Regional Cristina Bravo, indicó que el proyecto significa una inversión de más de 108 millones de pesos, “también entregamos la resolución de financiamiento que permite que la alcaldesa pueda construir servicios higiénicos en la plaza, camarines, y una oficina de turismo, que son temas tan relevante para apoyar la cultura y el turismo. Acá en la plaza de armas se hacen actividades culturales y los artistas no cuentan con camarines, no hay baños públicos, y la Alcaldesa tuvo la visión de instalar esta oficina, porque acá estamos en una zona turística, todas las personas pasan por acá para llegar a la costa, a Chanco y Pelluhue, la idea es generar la infraestructura necesaria para atender dignamente a otros vecinos de la provincia y por cierto a todos los visitantes que llegan a la comuna”.

“También para el desarrollo de Cauquenes, se pensó en la oficina de turismo, cómo no tener una oficina en una zona eminentemente turística, vamos a desarrollar esta oficina de turismo, vamos a construir baños públicos que van a servir para todas las personas, especialmente adultos mayores, los niñas, niñas, y personas en situación de discapacidad, es un tremendo avance, agradecemos profundamente a la Gobernadora Regional, ya que el primer día se comprometió con estos proyectos que son proyectos que han nacido de la participación ciudadana y de las necesidades reales de la población de Cauquenes”.