Social 18-03-2017

Cauquenes contará con Canil Municipal

El proyecto que fue presentado al Gobierno Regional.



El problema de los perros vagos es a nivel nacional, y Cauquenes no queda ajeno a esta realidad, es por esto que los concejales y el alcalde, Juan Carlos Muñoz, instruyeron a SECPLAN la generación de un proyecto para la realización de un canil en la comuna, el que fue aprobado por las autoridades de gobierno.



Hasta ahora, el municipio cauquenino entregaba una subvención a una particular para tener y alimentar a los perros vagos, lo que no era suficiente. A esto se agrega que la misma persona, Sonia Landeros, dispuso de un terreno, que traspasó a la Municipalidad de Cauquenes para que pudiesen presentar la iniciativa.



El nuevo canil municipal tendrá una inversión de 85 millones 565 mil pesos, para lo cual levantarán una licitación pública. Además agregó que el proyecto contempla a profesionales lo que permitirá controlar de mejor forma la situación de los perros en la comuna.

Junto con el aporte de la Municipalidad de Cauquenes al canil particular, a través del Departamento de Desarrollo Rural realizará esterilizaciones en los sectores rurales y urbanos, por medio de un calendario establecido por sector durante todo el año.