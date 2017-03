Social 21-03-2017

Cauquenes contará con nuevas sedes sociales

Se trata de las nuevas edificaciones para las sedes rurales de Hualve y las Máquinas.

El alcalde de Cauquenes Juan Carlos Muñoz, anunció que se construirán dos nuevas sedes vecinal en sectores rurales tales como en Las Máquinas y Hualve, proyectos que fueron presentados por la Municipalidad de Cauquenes y aprobados por el gobierno los fondos para su edificación.

El sector de Haulve no tenía sede, y los vecinos se reunían en la ex escuela de la localidad, la que fue destruida, en parte, por los últimos incendios. Debido a esto, el Gobierno Regional apuró la aprobación de los dineros para su construcción, cumpliendo así con el sueño de los vecinos.

Lo lamentable de la situación, afirmaron desde el municipio de Cauquenes, es que de no ser por la catástrofe, la sede de Hualve aún estaría esperando la luz verde para su construcción.

En cuanto a las Máquinas, Muñoz también dio a conocer su pronta construcción, debido a que fueron aprobados los recursos, por lo que ahora se llamará a las respectivas licitaciones.

Desde el municipio cauquenino, se informó que se continuará generando proyectos para entregar las herramientas necesarias a las distintas juntas de vecinos, ya sean urbanos o rurales, para ir trabajando en conjunto, resolviendo las inquietudes vecinales y mejorando en terreno lo que realmente quiere la comunidad.