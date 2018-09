Crónica 05-09-2018

Cauquenes: Continúan reuniones entre trabajadores de ex Cajonera y autoridades para analizar los planes de empleo

Una nueva reunión de trabajo donde comenzaron a definirse junto a los ex trabajadores de Edelma (Ex Cajonera) las medidas para apoyar su delicada situación se realizó en Cauquenes, donde participaron el alcalde Juan Carlos Muñoz, los consejeros regionales, concejales, la seremi de trabajo del Maule Pilar Sazo y el representante del Ministerio del Trabajo, Mario Livingstone.



En la reunión los ex trabajadores de la empresa Edelma que cerró sus puertas, quedando 114 trabajadores cesantes, conocieron las especializaciones a las cuales podrán acceder, además de establecer que el IRAL de empleos será por un período de dos meses y será ejecutado por la Municipalidad de Cauquenes.



El alcalde aseguró que sólo están a la espera de un documento del Gobierno Regional para dar el vamos al programa de empleo para ellos, el que será en una primera instancia por dos meses y luego se analizará su futura continuidad.



En tanto, el representante del Ministerio del Trabajo, Mario Livingstone, aseguró que la situación es seguida muy de cerca desde Santiago y se están tratando de otorgar todos los beneficios posibles.



Por su parte los trabajadores, representados por César Moraga, se mostraron conformes con la ayuda de las autoridades, la que en corto plazo se va transformando en algo concreto, tal como lo estaban solicitando.