Social 28-02-2020

Cauquenes: Donantes de sangre pueden inscribir hasta el 28 de febrero

Con un llamado a la comunidad cauquenina, y de la provincia en general, a la donación de sangre, la Unidad de Medicina Transfusional (UMT) del Hospital San Juan de Dios de Cauquenes, hace un llamado a los donantes voluntarios y altruista a donar sangre para este martes 3 de marzo.

La idea es, con el tiempo, poseer un flujo de donantes voluntarios permanentes en el tiempo, que permita mantener de manera normal el flujo de hemoderivados obtenidos de la sangre del donante, en caso de ser necesario, tal como es el plasma y las plaquetas.

Para donar sangre, se debe tener entre 18 a 60 años, portar la cédula de identidad, licencia de conducir o pase escolar; haber desayunado o almorzado -no debe transcurrir más de 5 horas sin alimentos-, pesar más de 50 kilos, no haber trasnochado y haber dormido 5 horas como mínimo; y si se realiza una ocupación de riesgo (conducir vehículos pesados, transporte público, trabajos en altura, deporte de alto riesgo, etc.) solo se puede 12 horas después de donar sangre, con el fin de exponerse a riesgos tanto personales como a otras personas.

Las personas que no pueden donar sangre son las siguientes:

- Haber tenido relaciones con una manera ocasional con o sin uso de condón y aún no han transcurridos 6 meses.

- El haber iniciado relaciones sexuales con una pareja nueva con o sin uso de condón y aún no han transcurridos 6 meses.

- Mantener relaciones sexuales con más de una pareja en los últimos 12 meses, con o sin uso del condón.

- El tener relaciones sexuales en los últimos 12 meses con personas que ejerzan el comercio sexual

- Si se consumió alcohol o marihuana en las últimas 12 horas.

- El haber padecido de Hepatitis B o Hepatitis C.

- Haberse realizado un tatuaje, pearcing, acupuntura o perforación y aún no han transcurridos 6 meses.

- El estar embarazada y aún no han transcurrido 6 meses después del parto.

- Tener fiebre, diarrea o alguna enfermedad viral los últimos 7 días.

- Ser epiléptico o presentas crisis convulsivas.

- Ser diabético que utiliza insulina.

- Sufriste de Cáncer alguna vez o artritis reumatoidea.

- Haberse realizado una endoscopía o gastroscopía y y aún no han transcurridos 6 meses desde este examen.

- La realización de una endodoncia, limpieza o extracción dental en los últimos 7 días u otro tratamiento dental en los últimos dos días.

- No ser portador del Virus del VIH, Hepatitis B o C, Sífilis, HTLV o Enfermedad de Chagas.

Las personas interesadas en donar sangre pueden inscribirse personalmente en la secretaría del Laboratorio del Hospital San Juan de Dios de Cauquenes, hasta el día 28 del presente mes.

Mayores informaciones se pueden obtener en los teléfonos 732-567598 y 732-567397, además de la página de Facebook “Casa del Donante de Sangre Maule”.