Crónica 10-12-2019

Cauquenes: El valor de emprender garantizando un buen servicio y calidad en la atención

Si hay un lugar en Cauquenes donde buscar elementos de electrónica y servicios o disponer de un Rent a Car seguro entonces hay que preferir los servicios que entrega Felipe Ampuero Salazar en calle Yungay 610, pleno centro de esta capital provincial.

Este emprendedor, apoyado por el Centro de Negocios Sercotec, que opera la Universidad Santo Tomás en esta ciudad ha ido creciendo sostenidamente, ampliando su gama de servicios, pero además, midiendo la respuesta de la comunidad y potenciando con nuevos rubros asegurando que “las oportunidades hay que aprovecharlas y atreverse a emprender”.

Sus rubros, son amplios y consistentes, abarcando desde el servicio de tv cable, ventas e instalaciones de aire acondicionado, ventas e instalaciones de alarmas domiciliarias e instalaciones de paneles fotovoltaicos y termo solares lo que se complementa con un servicio de gráfica y publicidad.

Felipe, hoy propietario de la tienda Electro Imagen, cuenta que “tenía muchas inquietudes y a veces uno se nubla porque quiere hacer todo a la vez; pero fue ahí donde la participación del Centro de Negocios fue vital para ordenar mis prioridades, mejorar la organización contable, calcular los pasos a seguir para saber donde potenciar la comprar de productos y manejar de forma más certera mis diferentes rubros y abrir otras actividades que a la larga se han convertido en un complemento muy bienvenido para mis áreas de servicio que ofrezco en Cauquenes”.

Sus inicios fueron sencillos y con poco capital, pero su perseverancia lo ha llevado a ir consiguiendo logros “que han sido fruto de un esfuerzo y de la constancia para salir adelante, pese a que por estos días las cosas no han estado tan bien como tradicionalmente me ocurre”.

Efectivamente, el estallido social y sus posteriores consecuencias han golpeado a muchos emprendedores en el Maule y el caso de Francisco no ha sido la excepción; “las ventas han bajado considerablemente pero gracias a la asesoría y acompañamiento del Centro de Negocios, he podido ir sorteando estas complicaciones, pudiendo ir reorganizando mis prioridades, pero siempre atento como se viene el mercado, por lo que debo ser prudente y concentrar mis fortalezas para no tener complicaciones mayores”.



Para el director regional de Sercotec, Gerardo Castillo, “aquí tenemos un claro ejemplo de que las oportunidades siempre están cuando se busca y quiere emprender. Cauquenes es una ciudad que está creciendo, y pese a los problemas que hemos enfrentado como país, donde el presidente Piñera nos ha pedido no bajar los brazos y acompañar a todos quienes luchan por salir adelante; vemos en Felipe todo el entusiasmo por crecer y querer ir más allá; y nosotros estamos precisamente para eso, dar un impulso a ese emprendedores y emprendedora que con su constancia se abre camino pese a las dificultades”.