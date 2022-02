Social 17-02-2022

Cauquenes: En sesión de la Mesa Forestal_ Rinden homenaje póstumo a fallecidos en accidente aéreo del 2009



Con un homenaje póstumo a los 12 brigadistas y el piloto del helicóptero que perdieron la vida mientras combatían un incendio forestal en las cercanías de la comuna de Pelluhue un 15 de febrero de 2009, se inició la reunión de la Mesa Forestal que preside el Delegado Presidencial de Cauquenes Francisco José Ruiz Muñoz.



La autoridad de Gobierno resaltó la génesis de la conmemoración del Día del Brigadista Forestal, agregando que “es una fecha que nos conmueve, especialmente para aquellos que vivieron ese difícil momento. Es por ello, que a partir de esta tragedia, es que se conmemora el Día Nacional del Brigadista Forestal, por lo tanto nuestro reconocimiento y homenaje a cada Brigadista que se desempeña tanto en el sector público como privado”, indicó Ruiz.



En la reunión también se encontraba presente uno de los integrantes de la Mesa Forestal, Eduardo Valdés Alfaro, quien se sumó al homenaje póstumo de los Brigadistas y piloto acaecidos en el fatal accidente aéreo del 2009, pues Valdés se desempeñaba es esa fecha en la Empresa Arauco y se encontraba junto a su par José Manuel Romero a cargo de las labores y coordinaciones de combate del incendio forestal.



Relato del fatal accidente



Eduardo Valdés con emocionadas palabras hizo un poco de historia y recordó brevemente lo sucedido señalando: “A mí me gustaría en esta fecha especial, hacer un homenaje a estos muchachos ya que me tocó en forma presencial participar en el combate de este incendio. Estuve toda la noche y todo el día. Me tocó despedir el último viaje y después a las 14:05 de la tarde se perdió completamente la señal con ellos, y después de un par de horas cuatro o cinco de la tarde encontrarlos. El accidente ocurrió justamente en un sector que pertenece a la comuna de Pelluhue. Fueron trece personas que partieron, 12 brigadistas más el piloto y quiero por lo tanto en este día rendir un homenaje a cada uno de ellos. Yo lo digo junto con José Manuel Romero, quienes éramos los dos que estábamos en el incendio, tenemos una unión muy fuerte con respecto a ese tema, porque nos tocó despedirlos a su misión y quedarnos con los muchachos que no subieron porque no quedaba capacidad en el helicóptero y contener a los muchachos que eran sus colegas y encontrarnos con ellos fue muy fuerte. Así que el homenaje en este especial día es para todos ellos”.



En la sesión de este martes se hizo un balance de los últimos incendios ocurridos en la Provincia y se coordinaron acciones preventivas para el resto de la temporada estival.