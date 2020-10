Política 27-10-2020

Cauquenes: Gobierno en Terreno llega a las localidades rurales de la Provincia de Cauquenes



Para desarrollar el Programa GET se han adoptado medidas sanitarias que considera el uso obligatorio de mascarilla, el uso de alcohol gel y el distanciamiento físico, todo esto, para prevenir el contagio de Covid-19.





El Gobernador Francisco Ruiz ha liderado el Programa “Gobierno en Terreno” (GET) que desarrolla la Gobernación de Cauquenes y que este año su formato ha sido distinto en relación a las medidas sanitarias que se deben considerar a raíz de la pandemia del coronavirus.

Ya se han realizado actividades de GET en los sectores rurales de Las Canchas, Quinta Chile y Las Pocillas de Pelluhue. En Tanto en la comuna de Chanco las actividades se han centrado en Quilhuiné, San Ramón-Loanco y Quiñipato, donde los vecinos de cada sector han contado con la atención de instituciones públicas como el Registro Civil, Serviu, Vialidad, ChileAtiende, Conaf, Carabineros y las Municipalidades.

“Estamos en terreno en forma permanente para conocer las demandas y problemas de las comunidades, y este programa nos permite llegar con nuestros servicios a los sectores más alejados de la capital provincial, siempre considerando las medidas sanitarias tantos para los funcionarios como los vecinos de cada localidad”, puntualizó.