Social 14-08-2018

Cauquenes: Gobierno presenta alternativas de apoyo para ex trabajadores de empresa EDELMA



El Gobernador José Francisco Ruiz valoró como muy positivo el encuentro entre las autoridades y trabajadores de la ex empresa EDELMA (Cajonera) que cerró y que dejó cesantes a 200 personas en la comuna de Cauquenes.

Tras el encuentro donde participó el Intendente del Maule, Pablo Milad, además de otras autoridades regionales y comunales, el Gobernador Ruiz señaló que “estamos buscando alternativas para palear la difícil situación de los ex funcionarios de la Cajonera”.

En el encuentro las autoridades anunciaron una serie de medidas que el Gobierno colocará a disposición de los ex trabajadores, entre ellos, capacitaciones a través del SENCE; capacidad para emprender mediante apoyo del SERCOTEC y Fosis ,y la creación de empleos de emergencia con recursos de la Subdere, entre otras alternativas que ya están siendo canalizadas con los distintos organismos del Estado.

La reunión se desarrolló el fin de semana en dependencias del municipio local.