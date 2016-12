Social 29-12-2016

Cauquenes Inauguran sede social de sector rural de Name

Hasta la localidad rural de Name, Cauquenes, llegaron autoridades, encabezadas por el alcalde Juan Carlos Muñoz, concejales, directivos y la comunidad, para abrir las puertas la nueve sede social del sector.

El presidente de los vecinos de Name, Eduardo Cancino, destacó como un sueño cumplido la infraestructura, retratando como fue el proceso y la agilidad del Alcalde y los funcionarios para concretar la construcción de la nueve sede.

El alcalde Juan Carlos Muñoz, destacó la entrega de la nueva casa vecinal como otro compromiso cumplido, ya que esto se venía trabajando hace bastante tiempo, pero diversos problemas burocráticos de la postulación, habían impedido que se concretara, como la calidad del terreno como rural y la no existencia de alcantarillado. Fueron problemas que hubo que ir solucionando en el camino, hasta llegar a su concreción, con los equipos de la Municipalidad.

La edificación es de albañilería confinada, con estructura de techumbre en metalcom y cubierta en teja colonial chilena, idea de poder conservar el diseño tradicional de esta zona campestre de Cauquenes.

La nueva sede, contará con tres oficinas, un salón multiuso, una cocina, dos baños, corredor y pasillos, con un total de 172 metros cuadrados construidos.