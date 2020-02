Social 06-02-2020

Cauquenes: Municipio acudió en ayuda de familia de escasos recursos en Población Pinochet



Desde el 22 de enero los equipos del departamento social y salud del municipio cauquenino, por orden del alcalde Juan Carlos Muñoz, se comenzó el proceso de evaluación, para dar paso a la ayuda concreta, con limpieza de los espacios, remodelación de piezas, pago de suministros, apoyo social y de salud, incluyendo la cancelación de exámenes que el servicio público no cubre.

Un complejo caso social afecta a una familia de la Población Pinochet en el Barrio Estación, hasta donde llegó la Municipalidad de Cauquenes para entregar el apoyo que la situación amerita, con asistencia social, y médica.

Una vez que el municipio cauquenino supo del caso y se puso en conocimiento del alcalde Juan Carlos Muñoz, este instruyó la realización de un completo operativo para colaborar con la familia en situación compleja. Por lo que se dispuso desde el 22 de enero de los respectivos equipos del Departamento Social (DIDECO), quienes gestionaron con la empresa Dimensión la limpieza del terreno.

Posteriormente se gestionó el pago de suministros de agua y luz, los que estaban cortados hace años. Luego se dispuso de un gasfíter, electricista, técnico de obras y asistente social, para mejorar la vivienda y sus espacios, para lo cual también el alcalde ordeno la compra de los materiales.

También se realizó apoyo en salud, por intermedio del departamento municipal de salud, con el Cesfam Armando Williams y el hospital San Juan de Dios, donde fueron atendidos por doctores y se les realizaron exámenes. Incluso la Municipalidad de Cauquenes costeó exámenes que no son cubiertos por el sistema público de salud y fueron efectuados de forma particular.

En la oportunidad se informó que la familia fue visitada por algunos conejales de la comuna, para interiorizarse de la situación, prestar la ayuda y gestionar la colaboración que se necesitaba.

La Municipalidad de Cauquenes hizo entrega de una cama y la adquisición de los materiales para arreglo de cocina y baño, mientras que la empresa de Aguas Nuevo Sur y Emelectric prestarán los servicios de reposición, que fueron solicitados por el alcalde Muñoz.