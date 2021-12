Política 30-12-2021

Cauquenes: Municipio adjudica auditoría para indagar gestión financiera de ex alcalde





Dando cumplimiento a su promesa de campaña, la Alcaldesa de Cauquenes Nery Rodríguez, confirmó la adjudicación por 13 millones de pesos de la licitación a la empresa que realizará la auditoría externa al Municipio, a fin de indagar la gestión financiera, ejecución presupuestaria y control interno durante la administración del ex Alcalde de la comuna, Juan Carlos Muñoz Rojas.

La firma adjudicada es “Fortunato y Asociados Limitada”, quienes deberá realizar una auditoría completa entre el periodo de julio de 2018 y junio de 2021. Los resultados deberán estar dentro de los primeros cuatro meses del 2022.

La alcaldesa de Cauquenes, Nery Rodríguez, comentó que “en el compromiso de esta administración con la probidad, no permitiremos ningún acto de corrupción, por ende debemos tener un diagnóstico claro respecto a la administración anterior, a fin de mejorar los procesos internos y enmendar cualquier error detectado”.

Además agregó que “esperamos tener los resultados antes de mitad del próximo año, con una revisión que sea lo más exhaustiva posible y cumplir con el compromiso de la transparencia y probidad de los procesos municipales”.

Respecto a las medidas que se derivarán de la auditoria, la alcaldesa Rodríguez precisó que “basándose en los resultados que arroje la auditoría, será un antecedente más a agregar a la querella presentada en septiembre en los tribunales de justicia; sin embargo, definiremos las acciones a seguir basándonos en los resultados. Somos conscientes de que no podemos permitir ningún acto reñido con la ley y la probidad, pues son hechos que traicionan la función pública y la confianza que nuestros vecinos y vecinas depositan en nosotros”.

La empresa de auditoría tiene experiencias similares en las Municipalidades de Santiago y San Bernardo, además en otras instituciones públicas como el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, el Ejército de Chile y el Senado.