Crónica 22-02-2022

Cauquenes: Municipio busca establecer normativa para regularizar terrenos en sectores rurales de la comuna



La Alcaldesa de Cauquenes, Nery Rodríguez; abordó la situación que afecta los actuales procesos de regularización de terrenos en los sectores rurales de la comuna.



A juicio de la primera autoridad comunal, “hoy existe un verdadero negocio inmobiliario en la zona rural de la Región del Maule y especialmente en Cauquenes con claros fines habitacionales que se está desarrollando sin control alguno, sin planificación territorial y acceso a servicios básicos de ninguna índole”.



De acuerdo a los datos obtenidos en el SAG, y que informa el municipio, “sólo en Cauquenes en el año 2021 se otorgaron 322 certificados a proyectos de subdivisión (el doble del año 2019 y 2020 respectivamente), la mayoría de estas subdivisiones corresponden a proyectos inmobiliarios de más de 200 parcelas, los cuales mediante la normativa actual son autorizados, no obstante la ley no los obliga a cumplir con ninguna medida de mitigación”.



Un tema que preocupa a la edil, toda vez que “no hay acceso agua potable, si se cuenta un pozo por parcela en un par de años el problema será gravísimo, se pierde suelo agrícola, no hay protección del bosque nativo entre otras razones”.



Por estos días se trabaja en una mesa comunal donde participa CONAF, SAG, SII, SERVIU, DGA, instancia de la cual también es parte el Director de Obras Municipal y donde hasta ahora los intervinientes han señalado que existe normativa para que estos proyectos sean aprobados por SAG.



Pese a esta facultad actual, la alcaldesa Nery Rodríguez es enfática en señalar que “es claro el fraude a la ley toda vez que dichos proyectos no tienen el carácter de agrícolas sino evidentemente habitacionales y por ende deberían contar con una serie de permisos y autorizaciones por parte de la Dirección de Obras Municipales para estar en regla”.