Policial 22-10-2021

Cauquenes: Municipio interpone querella contra ex alcalde Juan Carlos Muñoz



El Municipio de Cauquenes interpuso ayer una querella criminal en el Juzgado de Garantía de esa ciudad, en contra de Juan Carlos Muñoz Rojas, ex Alcalde de la comuna y de todos quienes resulten responsables por una serie de actos y omisiones que, a juicio de los antecedentes y pruebas recopiladas por la nueva administración municipal, pueden revestir la calidad de delitos, específicamente de aquellos asociados a corrupción, que atentan contra la probidad de la función pública provocando daños patrimoniales que podrían ascender incluso a tres mil millones de pesos.

Estos presuntos actos y omisiones, se indicó, son desarrollados en detalle en la querella criminal, que ahora es parte de la investigación que deberá iniciar el Ministerio Público y con la sola finalidad del éxito de las diligencias investigativas solicitadas por la Municipalidad.

“Esperamos que tanto la Fiscalía como las policías actúen, con el mayor profesionalismo posible en aclarar los hechos denunciados, realicen con prontitud las diligencias solicitadas, y que en el menor tiempo posible tengamos claridad y responsables formalizados y eventualmente condenados por los delitos señalados” señaló la Alcaldesa de Cauquenes, Nery Rodríguez.

“Entre los hechos que se someten a investigación del Ministerio Público y que creemos fundadamente que sirven de base a la configuración de los ilícitos descritos, se cuentan, a grandes rasgos, desvinculaciones concertadas de personal municipal hechas deliberadamente con errores en su formulación permitiendo a cercanos Muñoz Rojas demandar con alto grado de éxito a la Ilustre Municipalidad de Cauquenes sobre despidos realizados justo antes de la asunción de cargo de la actual administración, adjudicaciones de licitaciones millonarias improcedentes e ilegales, pagos de sobresueldos, instrucciones de aumentos de sueldo y horas extra instruidas de manera informal sin la más mínima justificación ni permitir control alguno, abusos de beneficios y horas extra en fraude a la ley, negocios familiares llevados a cabo con favorecimiento del ex edil con notables conflictos de interés en adjudicaciones, obras aprobadas con evidentes deficiencias estructurales que impiden utilizar grandes obras públicas recientemente construidas en el período del ex Alcalde, pagos sobre abultados de contratos celebrados con empresas recurrentes y con vínculos personales, desviación de fondos públicos, entre otras situaciones delictuales que se detallan con precisión en el libelo presentado con esta fecha” informó la primera autoridad comunal.

Entre los presuntos delitos que se denuncia están fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho pasivo y otros tipos de cohecho; asociación ilícita, negociación incompatible; fraude de subvenciones, prevaricación administrativa y falsificación de instrumento privado sin perjuicio de otros que pueda tomar conocimiento el Ministerio Público en el transcurso de la investigación.