Deporte 30-12-2016

Cauquenes realizará tercera edición del Mundialito de Fútbol Joven

- El torneo internacional comienza el 16 de enero y participarán equipos de Chile, provenientes de Cauquenes, Linares, Parral y Chanco, además de escuadras de Argentina y Brasil.



En una verdadera tradición se ha convertido el Mundialito de Fútbol Joven de Cauquenes, organizado por el Club Deportivo Lautaro en conjunto con la Municipalidad de Cauquenes, el que dará su puntapié inicial el 16 de enero y finalizará el sábado 21, contará con las series sub 10, sub 13, sub 15, sub 17 y sub 19, algunas de ellas en modalidad de cuadrangular.

Este año los equipos internacionales invitados son escuela de fútbol River Plate de Concordia Argentina, la Fundación Torrico de Mendoza, selección de Concordia Argentina, en tanto que de Brasil participará el Club Relámpago. Entre los clubes chilenos destacan Curicó Unido, O’Higgins de Rancagua y Palestino, quienes competirán con la CPA U. de Chile de Linares, Selección de Parral y Selección de Chanco.

La Municipalidad de Cauquenes financia esta iniciativa que tiene como objetivo la interacción de los niños y jóvenes de la comuna con sus pares de otros países, con otras culturas e idiomas.