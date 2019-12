Política 12-12-2019

Cauquenes se resta de consulta ciudadana del 15 de diciembre

Así se anunció en la última sesión del concejo municipal, donde se argumentó la poca prolijidad del proceso y la falta de recursos, por parte del municipio cauquenino para la realización del proceso.

Cauquenes no se sumará a la consulta ciudadanía que se está organizando por parte de la Asociación de Chilena de Municipalidades, debido a la poca organización, falta de seguridad y sobre todo de financiamiento para la realización del proceso.

En la última sesión del concejo municipal, se acordó que los recursos para realizar dicho proceso ciudadano corren por cuenta de la Municipalidad de Cauquenes y gastar millones es inconsecuente con las medidas de austeridad y de demandas sociales que se requieren paraseguir trabajando en estos momentos.

Además, se informó que para la ejecución de la consulta, los recursos deberían salir donde existe presupuesto, entendiendo que se está a fin de año, y eso significa sacar dineros al Departamento Social del municipio cauquenino y con ellos dejar de realizar la ayuda que se ejecuta .

Durante la reunión se informó que de un total de 255 municipio que habían confirmado su participación en la consulta para este segundo intento del 15 de diciembre, cerca del 50 por ciento no la estaría realizando.

Por otra parte, se destacó que esta elección no sería vinculante y que la Municipalidad de Cauquenes aportará con todo lo necesario para la consulta de abril de 2020, donde el voto será obligatorio y los cauqueninos y cauqueninas, como en todo el país, tengan que ir a las urnas para decidir por una nueva constitución.

Las autoridades comunales acordaron realizar una consulta ciudadana en una fecha por definir, para que la comunidad pueda pronunciarse sobre temas de interés local.





Cauquenes se resta de consulta ciudadana del 15 de diciembre

- Así se anunció en la última sesión del concejo municipal, donde se argumentó la poca prolijidad del proceso y la falta de recursos, por parte del municipio cauquenino para la realización del proceso.

Cauquenes no se sumará a la consulta ciudadanía que se está organizando por parte de la Asociación de Chilena de Municipalidades, debido a la poca organización, falta de seguridad y sobre todo de financiamiento para la realización del proceso.

En la última sesión del concejo municipal, se acordó que los recursos para realizar dicho proceso ciudadano corren por cuenta de la Municipalidad de Cauquenes y gastar millones es inconsecuente con las medidas de austeridad y de demandas sociales que se requieren paraseguir trabajando en estos momentos.

Además, se informó que para la ejecución de la consulta, los recursos deberían salir donde existe presupuesto, entendiendo que se está a fin de año, y eso significa sacar dineros al Departamento Social del municipio cauquenino y con ellos dejar de realizar la ayuda que se ejecuta .

Durante la reunión se informó que de un total de 255 municipio que habían confirmado su participación en la consulta para este segundo intento del 15 de diciembre, cerca del 50 por ciento no la estaría realizando.

Por otra parte, se destacó que esta elección no sería vinculante y que la Municipalidad de Cauquenes aportará con todo lo necesario para la consulta de abril de 2020, donde el voto será obligatorio y los cauqueninos y cauqueninas, como en todo el país, tengan que ir a las urnas para decidir por una nueva constitución.

Las autoridades comunales acordaron realizar una consulta ciudadana en una fecha por definir, para que la comunidad pueda pronunciarse sobre temas de interés local.