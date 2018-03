Social 08-03-2018

Cauquenes tendrá Canil con inversión que supera los 80 millones de pesos

El problema de los perros vagos es a nivel nacional, y Cauquenes no queda ajeno a esta realidad, es por esto que la municipalidad de Cauquenes postuló un proyecto para la construcción de un canil en la comuna, el que se encuentra en su etapa final de ejecución.

El municipio cauquenino entregaba una subvención a una fundación particular para albergar a los perros abandonados. A esto se agrega que la dirigenta de la misma organización, Sonia Landeros, dispuso de un terreno que traspasó a la Municipalidad para que se pudiera presentar la iniciativa.

La construcción del canil tuvo una inversión de 85 millones 565 mil pesos, El proyecto contempla a profesionales lo que permitirá controlar de mejor forma la situación de los canes.

Junto con lo anterior, a través del Departamento de Desarrollo Rural (DDR), se dijo desde la municipalidad que se continuará con esterilizaciones en los sectores rurales y urbanos, por medio de un calendario establecido por sector durante todo el año.

Del mismo modo el municipio realizó un llamado para la mantención responsable de mascotas, considerando la legislación que existe actualmente sobre el particular.