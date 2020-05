Deporte 28-05-2020

Cauquenina Franchesca Espinoza quedó rankeada n° 2 en atletismo adaptado mundial



* Deportista del Programa “Promesas Chile” del Mindep-IND lleva 4 años practicando los 400m planos y ya es campeona nacional. Durante la pandemia, sigue entrenando en su hogar.





La atleta adaptada Franchesca Espinoza Alarcón, apareció en el 2° lugar del Ránking de la World Para Atletics, detrás de la turca Muhsine Gezer y superando a la brasilera Jardenia Félix Barbosa Da Silva que quedó en 3° lugar.

La deportista de 16 años de edad, nacida en Cauquenes, es integrante del Programa “Promesas Chile” del Mindep-IND y especialista en 400m planos.

Sobre estos logros, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez expresó “muy contenta por los avances que ha logrado Franchesca Espinoza. Ella fue campeona de Chile en los 400m adaptados en los Juegos Deportivos Nacionales realizados el año pasado en Santiago y posteriormente, logró marca sudamericana en su misma especialidad en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Lleva 4 años en el atletismo y sus progresos están a la vista. Durante este período de pandemia, ha seguido entrenando en su hogar, utilizando muebles y diversos materiales para llevar adelante la parte física, esperando el momento de regresar a las competencias”, dijo la autoridad del deporte regional.

En efecto, en Lima, Perú 2019, la deportista que es alumna de 3° medio del Liceo Antonio Varas de Cauquenes, registró marca de 1´02 segundos.

Para Franchesca Espinoza “feliz por estos resultados. No me esperaba este 2° lugar en el mundo. Tengo muchas ganas de volver pronto a la pista. Estoy entrenando muy fuerte con mi profesor Cristián Colombi, quien me dice que estos son los frutos del trabajo”, comentó con una admirable humildad.

Los esfuerzos de la deportista por perseverar en el atletismo, dependen exclusivamente de su voluntad por sacar los ejercicios individuales adelante.

El técnico Cristián Colombi se los envía en un vídeo para que ella los haga de acuerdo a su especialidad, tras lo cual se los replica para su revisión.

Se insiste con ejercicios de fuerza y resistencia aeróbica, entre otros.

Respecto a estos avances, su director técnico Cristián Colombi señaló “por su edad, ella está rankeada en la categoría juvenil en un 2° lugar mundial que nos pone muy contentos. Con ella se ha hecho un trabajo muy planificado. Con la nueva realidad que estamos viviendo por el Coronavirus, nos hemos tenido que adaptarnos a los entrenamientos. Siempre muy supervisado y pendientes de que los ejercicios los hagan de buena forma. Lo importante es que no pierda su condición física, para estar en lo mejor que se pueda para cuando vuelva la normalidad y se reanuden los campeonatos”.

Debido a los efectos del Covid-19 que mantiene congelados los campeonatos en diversas disciplinas deportivas, el Ránking de la World Para Atletics se mantendrá –al menos-, por 4 meses más.

Es decir, la cauquenina Franchesca Espinoza no se moverá por un buen rato del meritorio 2° lugar mundial del atletismo adaptado juvenil.