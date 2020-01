Opinión 30-01-2020

Cavilaciones caniculares



Todo puede suceder en una calurosa tarde de enero, donde cualquier movimiento nos conduce a una sudorosa inestabilidad.

Las altas temperaturas conllevan a desarrollar un estado anímico no muy saludable, ya sea modorra, aislamiento o envidia por los que tienen la oportunidad y la facilidad de refrescar los piececitos en algún riachuelo adornado de la chasca verde y ondulante de sauces u otras especies, que hacen guardia en la rivera con su incondicional apoyo de sombra y frescura. O tal vez, desde una terraza, observar el mar que viene y va con sus olas presurosas y refrescantes.

De todos modos, después de una temporada de cortas o largas vacaciones hay que volver a la dura realidad de enfrentar el diario vivir y tratar de entretenerse en algo para olvidar el agobiante calor.

Y se puede pensar en cualquier tema, por ejemplo: que el término canícula viene de la estrella Sirio llamada “perrita” , que en cierta oportunidad, nace y se pone con el sol dando origen a los días más calurosos del año. Y como can significa perro, canícula sería como la estrella perrita que coincide con el sol en un paseo estelar. Conclusiones que saco dentro de mis poco ortodoxas cavilaciones.

Tratando de acortar la tarde y hurgando por aquí y por allá, acercando un pequeño ventilador, encontré varios libros en un escaparate, y el más viejo y sin tapas llamó mi atención.

Era un libro de Machado, gran poeta español, pasando algunas páginas dí con unos versos a los que Serrat les puso música y fue entretenido leerlos y cantarlos a la vez : “nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción; yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse…” Dentro de esa obra hay estrofas dignas de destacar y que Serrat no incluyó, pienso que por espacio: “Nuestras horas son minutos cuando esperamos saber, y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender.”

“Sin placer y sin fortuna, pasó como una quimera mi juventud, la primera…la sola, no hay más que una:. La de dentro es la de afuera”. ( Machado pega en el clavo.)

También uno puede caer en el torbellino de la tristeza , y pienso en un amigo que se fue a esa dimensión donde todos iremos en cualquier momento. Mi amigo Enrique, un ser de luz; amable y solícito. La bondad le brotaba por la piel dejando una estela de serenidad y calma. Tenía la nobleza de los caballeros antiguos. Entablábamos grandes charlas , entretenidas y alegres. Era un tipo formidable y siento que el dicho “lo bueno dura poco”, acá se justifica plenamente, por ser un hombre esencialmente bueno. Lamento no haber estado en su último adiós. Pero me reconforta la idea de pensar que sigue ahí, en su casa con su mujer e hijas, que de pronto lo veré pasar por mi vereda y le diré:”hola compadre”, como todos los días. Siempre lo tendré presente… para mi no ha muerto.

Sigue el calor, el ventilador ya no puede refrescar, el remolino da vueltas y vueltas y sólo hay aire tibio.

Volviendo a la actualidad, ni siquiera se puede ver televisión , las tragedias insertadas con aguijones negros, funestos, pesimistas, y virulentos, nos dejan como agotados combatientes en una esquina del cuadrilátero sin ánimo de levantarnos porque la esperanza se desvanece, las desilusiones llegan y se multiplican día a día.

Y se hace presente el refrán: “No hay peor sordo que el que no quiere oír”. Las encuestas son fiel fotografía del ánimo nacional. Los de arriba no quieren perder y los de abajo no quieren claudicar. El círculo se agrande y se achica, se alarga y se encoge. Y sigue lo mismo, a pesar de todo lo que ha ocurrido, no hay cansancio, no hay entendimiento, no hay nada. La triste realidad de nuestro Chile querido.

Pero se vislumbra una pequeña esperanza al final del túnel, ojalá vaya tomando forma y color verde esperanza. Abril será un mes demasiado importante en nuestro calendario. Mientras tanto, soñemos despiertos. no hay mejor razón que refugiarse en un libro que nos cuente una historia y nos envuelva en su argumento para alejarnos de las duras verdades.

Son pensamientos descolgados de una calurosa tarde, entre viejos libros, amigos incondicionales dispuestos a llevarnos a otros mundos de ilusiones y ensueños. Así nos distanciaremos poco a poco de la amarga realidad.





(Tily Vergara)