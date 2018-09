Nacional 13-09-2018

CDE aclara que no es querellante en caso Jubilazo y asegura que si tuviera antecedentes se hará parte de la investigación

La institución también aseguró que no existen imputados formalizados luego que se conociera que el Ministerio Público indaga a la ex ministra Javiera Blanco, consejera del organismo.

Este martes se conoció una nueva arista derivada de la investigación denominada caso Jubilazos, que se basa en la declaración del ex director de Gendarmería, Tulio Arce, respecto de la contratación de personal con fondos del servicio penitenciario.

En ella, la persecutora Tania Sironvalle, mediante un oficio remitido a su par de Puerto Montt, involucra a Arce y a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, como imputados. La actual consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE) asegura que no ha sido citada a declarar y que presentará una denuncia para que se indaguen filtraciones. El CDE, por su parte, se refirió a la información asegurando que no participa de la causa como querellante, "pues no cuenta con antecedentes suficientes que le permitan, por ahora, fundamentar un libelo de esa naturaleza", aunque aclara que de tenerlos sí se hará parte, "en esta y en cualquier otra investigación que pudiere afectar a la mencionada Sr.a Blanco o a cualquier otra persona". Además, asegura que "en dicha investigación no existe ningún imputado formalizado hasta ahora" y que el consejo del CDE acordó en junio de 2017, sin la participación de Blanco, que "el estudio de los antecedentes no da cuenta de la existencia de un ilícito penal". "Naturalmente, el estudio de antecedentes referidos son aquellos con los que se contaba en su oportunidad", añadieron.