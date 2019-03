Nacional 24-03-2019

Cecilia celebra sus 60 años de carrera: "Fueron con bastante perseverancia y profesionalismo"

Cumplir 60 años de carrera es todo un hito y no hay mejor forma que celebrarlo con talento y música, cuyo sinónimo ideal es Cecilia. Ayer, hoy y siempre.

En el Club Chocolate la "incomparable" realizará un show donde artistas como Javiera Mena, Constanza Lewin, Álvaro España de Fiskales Ad-Hoc y Leonardo "Toño" Corvalán de Chancho en Piedra, entre otros, la estarán acompañando y homenajeando.

"No quiero ni pensar todos los años recorridos, fueron con bastante perseverancia y profesionalismo. Eso lo hago notar en cada presentación que hice y hago actualmente", comentó Cecilia a Cooperativa.

Sobre compartir escenario con otros artistas nacionales en su celebración, dijo que es un gran privilegio y honor. "Que me personifiquen y me entreguen su vida y juventud es maravilloso", sostuvo.

Otro de los puntos que tocó fue cómo logro hacerse un nombre en un género musical dominado por los hombres. En ese sentido, fue clara: "fijate que jamás pensé llevar la batuta en esto, nunca. Porque me críe en el campo (Tomé). Sin embargo mi padre me ayudó a segur con mi carrera".

Finalmente tuvo palabras para la escena actual de la música nacional. "Le falta orientación, una asesoría musical e interpretativa, eso les falta. Inclusive a los directores orquestales, no ser tan cuadrados."

Cecilia se estará presentando esta noche desde las 20:00 horas en el Club Chocolate. Las entradas que quedan disponibles están a la venta en Passline con un valor de $7.000.