Nacional 30-04-2017

Cecilia Pérez indignada con Yerko Puchento por burlesca comparación

“Sentí que Daniel Alcaíno es un cobarde que se esconde tras un disfraz para ofender y agredir a mujeres de manera constante", dijo la ex Ministra.

Yerko Puchento se ganó una “enemiga”, Cecilia Pérez, vicepresidenta de la Fundación Avanza Chile. Tal como es su costumbre, el personaje interpretado por el actor Daniel Alcaíno presentó una ácida rutina contra políticos y figuras de la TV en el programa Vértigo de Canal 13.

En medio de las burlas contra el video de Sebastián Piñera y su nieta en Fantasilandia, Yerko dijo: “Se metió (Piñera) a ver a la Monga y preguntó: ‘¿Cecilia Perez, eres tú?”. “Eso no es broma, es derechamente una agresión en contra de la mujer”, comentó a LUN la ex vocera del gobierno de Piñera.