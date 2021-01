Crónica 15-01-2021

Celebran primer egresado de Subespecialidad de Cardiología formado en y para el Maule



Fruto del trabajo de la Escuela de Postgrado y Especialidades Médicas, dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule, nació el año 2012, a través del Programa Becas Maule I, con el objetivo de disminuir la brecha de especialistas.

Una noticia positiva es la que celebran en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule (UCM), luego de que finalizara exitosamente sus estudios el primer egresado de la subespecialidad de Cardiología. Cabe recordar que en el 2012 y con la finalidad de reducir la brecha de especialistas para el área de la salud, a través del Programa Becas Maule I, se creó la Escuela de Postgrado y Especialidades Médicas en el plantel. A la fecha, la Escuela de Postgrado y EEMM cuenta con 10 especialidades y dos subespecialidades como lo es Cardiología y a partir del 2021, se sumará Oncología Médica.

Para el Dr. Raúl Silva P., decano de la Facultad de Medicina de la UCM es un orgullo que la institución sea protagonista de un hito tan relevante para el Maule, ya que, de esta manera, la UCM contribuye a la descentralización de médicos especialistas y subespecialistas, formando médicos de excelencia desde y para la región.

El primer egresado de esta subespecialidad es el Dr. Cristian Olmedo D., formado como Médico Internista en la UCM gracias al programa Becas Maule I. Al respecto mencionó que “Representa alcanzar una meta propuesta hace mucho tiempo, y una gran satisfacción hacerlo de buena manera. Del punto de vista profesional, significa haber adquirido conocimientos y destrezas sólidas, que me permiten desarrollarme en el área que me gusta”, expuso.

Sobre su experiencia formativa en la UCM, comentó que se ha extendido por varios años, con el inicio de los programas de especialidades médicas ‘Becas Maule’. “Desde ese período he sido testigo de un crecimiento constante y exponencial en la capacidad formativa de la UCM y del Hospital Regional de Talca, que es su principal campo clínico, con un gran esfuerzo y compromiso de muchas personas que han concretado el proyecto. He visto el crecimiento profesional de mis pares y el impacto en la calidad de la atención a la gente. En mi caso esto ha sido un estímulo constante para seguir creciendo profesionalmente y estar a la altura de la oportunidad que se brinda. El programa de Cardiología, si bien es un programa nuevo, me ha entregado conocimientos teóricos sólidos y por sobre todo habilidades prácticas que me generan gran confianza para enfrentar distintas situaciones”, explicó el Dr. Cristian Olmedo D.

MÉDICOS DE EXCELENCIA PARA EL MAULE

Según explicó el Dr. Cristian Olmedo, primer egresado de la subespecialidad de cardiología de la UCM, la atención de los pacientes cardiológicos en Chile ha ido en constante mejoría. Sin embargo, cree que aún hay áreas que se deben potenciar, como el acceso a procedimientos electrofisiológicos, algunos procedimientos intervencionistas estructurales, y estudios de imágenes, específicamente resonancia magnética cardiaca que está disponible en muy pocos centros de la red pública, y tiene un valor diagnóstico enorme. A esto suma, el desarrollo de la investigación en esta área es un tema pendiente.

“Creo que mis colegas están conscientes del valor que tienen dentro de la sociedad, especialmente en las circunstancias actuales. Todos de una u otra forma están involucrados (y expuestos) en la tarea de evitar consecuencias peores. Siento orgullo de compartir esta profesión con todos ellos”, señaló el médico de la UCM.

Y agregó que “El ser el primer graduado representa un orgullo. Me hace partícipe de un paso importante en el desarrollo de las especialidades médicas en la Región. Me siento agradecido por la oportunidad que se me brindó y satisfecho de haber estado a la altura y culminar el proceso con éxito. Quedo con la tarea de aportar en el desarrollo de la cardiología en la región y el país” puntualizó el Dr. Olmedo.

En tanto, la Dra. Lorena Pérez S., directora de la Escuela de Postgrado de EEMM de la UCM, dijo que “Es un orgullo ver los frutos de este preciado programa de cardiología, que además constituye la primera subespecialidad o especialidad derivada en la Región. Todo esto, resultado del esfuerzo del equipo docente de cardiología, el mismo residente y los directivos; que pudieron sacar este programa adelante con el éxito del cual hoy somos testigos. El trabajo nunca es fácil sobre todo al inicio, esperamos que este hito que hoy marca en la Región sea solo parte del gran futuro que le espera a la Escuela de Postgrado de EEMM que cada día se abre camino con más especialidades y subespecialidades que cambiarán y mejorarán la salud de la región del Maule”.