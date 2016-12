Editorial 30-12-2016

Celebrar con responsabilidad

Al comenzar el fin de semana largo de Fin de Año, Carabineros de Chile y CCU lanzaron una guía preventiva para invitar a peatones, ciclistas, automovilistas y la comunidad en general a despedir el año de forma segura y a tener una conducta responsable. Esto, en el marco de su campaña conjunta de consumo consciente “Que estas fiestas empiecen y terminen bien”.



Entre las recomendaciones para los automovilistas figuran: Si va a manejar no consuma bebidas alcohólicas. Recuerde que el alcohol y la conducción son totalmente incompatibles. El descanso, la hidratación y la buena alimentación son fundamentales si va a realizar viajes largos. Conduzca siempre a la defensiva, por la vía derecha, a una velocidad prudente y manteniendo una distancia razonable con el vehículo que lo antecede para evitar accidentes de tránsito.



En cuanto a los ciclistas las recomendaciones son: Si va a circular en bicicleta, no consuma bebidas alcohólicas. Use siempre su casco de seguridad. Utilice luces y elementos reflectantes. Circular sólo por las vías permitidas, y transitar siempre por ciclovías o por la calzada, no por la acera.



También en estas fiestas, los peatones tienen sus responsabilidades: Si va a beber alcohol, hágalo en forma moderada y consciente. Circular solo por las aceras y no sobre la calzada. Cruzar la vía por los pasos peatonales y utilizar las pasarelas peatonales. En las zonas rurales transitar por la berma, en contra del sentido del tránsito



La idea es que estas fiestas empiecen y terminen bien, y esa es una responsabilidad de todos.