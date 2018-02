Editorial 20-02-2018

Celeste para varón y rosado para las niñas

Nacemos y ya estamos predeterminados. Si somos niñas, nuestros objetos deben ser al estilo “princesa”, mientras que el rosa y violetas los colores predominantes de la ropa. En cambio el niño siempre tendrá su ajuar en celeste. El otro día caminaba por una céntrica calle en Linares y veía cómo las tiendas de objetos para bautizos y baby shower traen sus productos en dos posibilidades. Rosa si es niña, celeste si es varón. Por eso, iniciativas como la de la conocida tienda europea Zara, viene a generarnos un llamado a reflexión sobre los estereotipos y prejuicios con los que vamos construyendo la figura de ser mujer u hombre. Esto, luego de que la empresa aceptara el llamado de una niña para ser su modelo de la colección masculina.



“Querido Zara, Me llamo Eliza y tengo siete años. Te escribo porque me gustaría ser modelo de Zara Boys. Podrás pensar que es un poco raro que una niña lleve ropa de niño, pero permíteme contarte la historia. Cuando tenía cuatro años eché un vistazo en Zara Girls pero no me convenció la ropa; luego hice lo mismo en la sección de chicos y me encantó. Ahora, sólo voy a comprar ropa allí. Soy tu fan número uno, por favor, acepta mi oferta para ser vuestra modelo en la sección Zara Boys”, decía la carta que conmovió a Internet.



Tal vez para muchos es una locura, para quienes crecimos odiando el rosa por ser el único color disponible en mi armario de niña no lo es tanto. Porque el machismo debe ser educado desde que nacen nuestros niños y no cuando ya estamos marcados por estereotipos. Por eso si ve “un niño varón” jugando a las muñecas no se asuste, tal vez sea el comienzo de paternidad responsable.