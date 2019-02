Nacional 19-02-2019

CEMA Chile: Tras más de dos años, sobreseen y cierran investigación sin procesados

El ministro Guillermo de la Barra decidió sobreseer la indagatoria luego que la investigación de malversación de caudales y apropiación indebida de propiedades del fisco por parte de Cema Chile, se cerrara sin procesados.

Según publica el diario El Mercurio, tras dos años y ocho meses, el magistrado manifestó que "no resulta justificada la perpetración de los ilícitos que motivaron la reapertura de este sumario, por lo que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 409 n°1 del Código de Procedimiento Penal, se sobresee temporalmente esta causa", dijo el ministro Guillermo de la Barra.

La resolución se encuentra ejecutoriada ya que el querellante Consejo de Defensa del Estado (CDE) no apeló a la decisión.

El ministro concluyó que existen montos de dinero producto de la venta de bienes raíces que no aparecen contabilizados ni ingresados a los instrumentos financieros de la fundación, pero según la investigación, se trata de una diferencia menor de un -0,4 por ciento del total de las ventas registradas contablemente.

Según los peritajes, la diferencia se produjo porque una parte de los dineros "no fueron ingresados en la cuenta corriente de la fundación -la suma de 9.070.000 pesos correspondiente a cinco propiedades- y por otra, habiéndose generado un depósito, este fue realizado por un menor valor al de la compraventa, la suma de 15.452.420 pesos correspondiente a ocho propiedades".

En la decisión del juez influyeron los cuatro peritajes encargados a la Brigada Investigadora de Lavados de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones.