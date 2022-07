Nacional 06-07-2022

Cencosud concreta entrada a EE.UU.: Regulador de ese país aprueba compra del 67% de cadena Fresh Market

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la chilena Cencosud informó que el regulador de libre competencia de Estados Unidos autorizó la compra del 67% de la cadena de supermercados The Fresh Market Holdings, Inc. (TFMH), controladora de las sociedades que operan la marca en ese país.



En el documento, la firma nacional señala que, en relación al hecho esencial enviado el pasado 10 de mayo a la CMF en el cual se dio cuenta del acuerdo para la compra, "habiéndose cumplido las condiciones contempladas en dicho acuerdo, y específicamente la obtención de la autorización de la autoridad de Libre Competencia de los Estados Unidos de América, Cencosud S.A., a través de su filial Cencosud Internacional SpA, ha adquirido el 67% de la propiedad accionaria de TFMH". Añade que la acción se llevó a cabo "mayoritariamente con recursos propios y con el producto de contratos de crédito con Bank of America, N.A. y con The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch (HSBC), por US$150 millones de los Estados Unidos de América, cada uno, ambos por un plazo de 12 meses". "Asimismo, se informa que inmediatamente a continuación de la adquisición del 67% de TFMH, la filial operativa de ésta, The Fresh Market, Inc. ha obtenido un crédito por US$597 millones, a 5 años plazo, con la garantía de Cencosud S.A., el que fue otorgado por un sindicato de bancos liderado por JPMorgan Chase Bank, N.A. y cuyo producto será íntegramente destinado a refinanciar la deuda actual de The Fresh Market, Inc", apuntó Censcosud. Explica que The Fresh Market "es una cadena de supermercados premium de especialidad, con foco en productos frescos de alta calidad y experiencia de compra sobresaliente y diferenciada, reconocido en 2021 y 2022 por USA Today’s 10 Best Readers´Choice Awards como Best Supermarket in America. Opera en 22 Estados de Estados Unidos, principalmente Florida, Carolina del Norte (donde se ubica su Matriz), Virginia y Georgia, a través de 160 tiendas arrendadas. Tiene aproximadamente 10.159 colaboradores, y su venta bruta anual supera los US$1.900 millones".