Editorial 22-02-2017

Censo 19 de abril 2017.

El próximo mes de abril, todos los habitantes de nuestro país vamos a ser censados, por tanto cada uno de nosotros debe abrir la puerta de su casa a los censistas debidamente identificados.

Pero también es importante saber que cada uno de nosotros podemos aportar en esta actividad siendo voluntarios, censistas y coordinadores, que entregan unas horas del día para que podamos contarnos, saber cómo y dónde, cuántos hombres, mujeres, adultos y adultos mayores somos, entre otras 21 preguntas que permitirán tener una radiografía de nuestra realidad para poder darle herramientas al Estado para que éste, a su vez, piense y proyecte las políticas públicas que requerimos para avanzar en igualdad.

Lo importante de este censo es que no importa lo que usted tenga. Así que no esconda el plasma, ni los equipos o autos que posea. Pero si preocúpese de estar en aquella dirección que usted da como su residencia, de lo contrario su casa será considerada sin moradores o moradores ausentes. Lo importante es que usted esté en la comuna de residencia, porque eso hará que el número de habitantes de su comuna sea el más exacto posible.

Hay mucha gente que trabaja en otra ciudad o Región, pero su residencia es en esta Provincia. Haga lo posible por estar en la comuna donde dice vivir, para que así la comuna en la que usted viva a la hora de la entrega de recursos o de políticas públicas, usted sea contado en ella.

El día del censo será feriado, y feriado irrenunciable, por lo que no habrá excusa para que no esté en su casa. Disfrutando de la familia y esperando al censista de su sector.