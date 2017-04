Opinión 22-04-2017

Censo 2017, de qué nos estamos enterando?

El miércoles 19 de abril se realizará en nuestro país un nuevo Censo. Resulta impresionante que una iniciativa que se inició con la Junta de gobierno de 1813 continúe hasta el día de hoy. Si a esto le sumamos el esfuerzo por incluir a quienes no hablan español, con formularios en Mapudungun y traducciones a 5 idiomas entre los que se encuentra el kreyol, el resultado es, simplemente, algo de lo que sentirnos orgullosos.

El Censo es básicamente un gran esfuerzo de tabulación: conocer quiénes somos a través de preguntas hechas a todos los chilenos. Si bien esto tiene gran valor a la hora de diseñar políticas públicas que reaccionen a nuestra realidad actual, ¿es eficiente para realizar prevención? Saber el nivel de estudios de los chilenos nos permite evaluar nuestras políticas educativas, pero la información no nos resulta tan simple de utilizar para determinar el riesgo de los niños de desertar del colegio. El Censo es necesario, pero no suficiente: no basta con la información de hoy, también debemos entender los factores de riesgo que condicionan el mañana; no basta con la respuesta de los adultos de cada hogar, necesitamos la percepción de los niños de la realidad a la que están expuestos.

En la Fundación San Carlos de Maipo, desde 2013, venimos implementando el sistema Comunidades que se Cuidan, desarrollado por la Universidad de Washington, en tres comunidades de la región metropolitana. Un elemento central en este sistema es la encuesta juvenil. Este instrumento es completado por los propios niños y levanta antecedentes acerca de sus conductas de riesgo y protectoras. Con esta información la comunidad elige qué programas son los adecuados para prevenir conductas problemáticas como la depresión, el embarazo adolescente o la delincuencia juvenil.

Somos un país que hace esfuerzos por conocerse. La invitación que queremos hacer como Fundación San Carlos de Maipo es a incluir no sólo a las etnias o inmigrantes, sino también a nuestros niños: ellos pueden ser un actor relevante en el diseño de nuevas políticas públicas. Es su derecho: son estas políticas públicas las que terminarán modelando el país en el que vivirán en el futuro.



(Raúl Perry, Jefe de Programas Fundación San Carlos de Maipo)