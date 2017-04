Crónica 18-04-2017

Censo 2017: las multas que arriesgan quienes se nieguen a contestar

Las personas que no contesten las preguntas del Censo 2017, que se realizará este miércoles, tendrán consecuencias.

De acuerdo a la Ley 17.374 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las multas podrían ir entre los $7.587 y los $151.740.

La normativa señala que quienes "se negaren a suministrar los datos estadísticos que les fueren solicitados, o que los falsearen, o alteraren, sufrirán una multa de una suma no inferior a 1/5 ni superior a cuatro sueldos vitales mensuales".

El sueldo vital equivale al 22,2757% del ingreso mínimo no remuneracional ($170.296), lo que representa a $37.935.

Aunque el pago de la sanción puede ser objetado ante el juez de policía local, los sujetos deberán contestar el formulario, de negarse "la multa podrá ser nuevamente impuesta, aumentándose hasta el doble del valor señalado".

En el caso de que el encuestado sea un niño o un adulto que no pueda contestar, una persona mayor de edad de confianza deberá responder por ellos.