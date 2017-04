Nacional 08-04-2017

Censo 2017 será traducido a cinco idiomas para incluir a inmigrantes en Chile

Durante la jornada de ayer, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes , junto a los alcaldes de Santiago, Felipe Alessandri y de Independencia, Gonzalo Durán y la directora del INE, Ximena Clark , dieron a conocer los cuestionarios del Censo 2017 traducidos a cinco idiomas para poder incluir a los inmigrantes en Chile.

En la oportunidad, las autoridades hicieron un llamado a todas las personas a participar activamente en esta encuesta nacional, siendo censistas o abriendo las puertas para responder las preguntas, y

Es una muestra más de todo lo inclusivo que este censo apunta a ser, ayer dimos a conocer el formulario en mapudungún, junto con Conadi y comunidades mapuche, hoy hemos presentado el censo en estos cinco idiomas , indicó la directora del INE.

La idea es que todas las personas que no son tan fluidos en el habla española puedan conocer qué se les va a preguntar y que no, a través de estas cinco versiones en sus respectivos idiomas, hoy ya no hablamos de que el censo va a contabilizar y caracterizar a todos y todas las chilenas, sino que son todas las personas que habitan en el territorio nacional , agregó.

Ximena Clark también señaló que en aquellas comunas donde hay poblaciones importantes de inmigrantes vamos a trabajar con intérpretes, e incluso algunos de ellos van a ser censistas o supervisores, para facilitar la comunicación .

Por su parte, el ministro Céspedes señaló que “la comunidad inmigrante en nuestro país es muy importante en el censo del miércoles 19 de abril, que será feriado.

El secretario de Estado también señaló que este no es un censo para identificar personas , sino más bien para caracterizar a las personas que viven en nuestro país, no se va a hacer ninguna pregunta del status legal de la persona en el país , ni su rut, solo hay una parte del cuestionario que pregunta nombre y apellido, pero se puede poner solo el nombre .

Consultado por el plazo para inscribirse como censista, que termina hoy, y si se aplazaría si es que no está la cantidad de personas requerida para hacer esta encuesta nacional, Céspedes dijo que hasta hoy hay plazo para inscribirse, se mantiene el plazo y nosotros estamos trabajando bajo la lógica de que tenemos que hacer un recuento y una vez hecho esto, daremos información, pero lo que confiamos es que la gente se va a inscribir, va a ser partícipe de este censo .