Opinión 03-07-2021

CENTENARIO DE LA ESCUELA DE ARTILLERIA CAPITULO 26



LLEGADA DE LA ESCUELA DE ARTILLERÍA

El 30 de mayo de 1925, en el tren de de mayo de 1925, en el tren de las cuatro de la tarde, llegó el primer grupo de Oficiales y Suboficiales de la Escuela de Artillería. Las autoridades de Linares, Intendente, Alcaldes y regidores, jefes de servicios, vecinos – especialmente la juventud – los recibieron en el andén y los estrecharon en un afectuoso abrazo, como si se tratase de viejos conocidos. En un carro aparte venían equipos y caballares, los que fueron trasladados hasta el Cuartel. Numeroso público observó atentamente la escena. Aún faltaban detalles, pero este arribo llenó de regocijo a los linarenses. En la retreta de la banda efectuada el 5 de junio, en la prensa se anunció como “La Banda de la Escuela de Artillería”, donde se tocaron variadas piezas de tipo clásico y festivo, terminando con la interpretación de la marcha “Honor al 133 de Infantería”.

PRIMERA REVISTA DE COMISARIO El 15 de junio de 1925 se efectuó la primera Revista de Comisario de la Escuela de Artillería. En esa oportunidad se constató la siguiente organización: Plana Mayor Director, Tte. Crl. Sr. Alfredo Coddou Ortiz Ayudante, Capitán Sr. Miguel Neira C. Veterinario 2° Sr. Guillermo Lagos R. Contador 3° Sr. Agustín Acuña L. Contador 3° Sr. Solón Rayo S. Plana Mayor del Grupo Cdte. Del Grupo, Tte. Crl. Sr Marcial Urrutia Urrutia Ayudante, Teniente Sr. Waldo Rodríguez B. 1° Batería (Montaña) Cap. Cdte. Bat. Sr. Luis Ramos L



Teniente Sr. Temístocles Chacón M. 2° Batería (155 Schneider) Cap. Cdte Bat. Sr. Víctor Labbé V. Teniente Sr. Eduardo Ramírez S. Cursos de Instrucción Mayor Jefe de Cursos, Sr. Emilio Marchant P. Curso “A” de Tenientes Curso “C” de Clases Polígonos y Servicios Técnicos Jefe, Mayor Sr. Julio Cerda A. Aydte. Tte. Sr. Manuel Rodríguez U.

LA JURA DE LA BANDERA DE 1925: El 9 de junio de 1925 correspondió a la recién instalada Escuela de Artillería efectuar la primera ceremonia de Jura de la Bandera. Pero, por no contar aún con personal de conscriptos, la Dirección programó diversos actos para conmemorar este magno acontecimiento ante la ciudadanía. A las ocho de la mañana se hizo la bandera en el mástil de honor del Cuartel estando todo el personal del Regimiento y Escuela de Tiro formado con sus oficiales, a continuación se efectuó una ceremonia de plantación de árboles en el frontis del edificio. Numeroso público se ubicó en la polvorienta calle Nacimiento (hoy Presidente Carlos Ibáñez) para presenciar esta vistosa actividad cívico militar. Corresponde a esta relación de oficiales, el honor de ser los auténticos fundadores de la Escuela de Artillería en Linares.

GESTIONES PARA LA DONACION DEL ESTANDARTE A LA ESCUELA DE ARTILLERÍA POR PARTE DE LA CIUDADANIA DE LINARES Uno de los símbolos más respetados de una institución – en especial de carácter castrense – es el Estandarte. Por ello apenas la Escuela de Artillería se instaló en la ciudad, la comunidad – encabezada por el Municipio - se propuso como alto objetivo, celebrar las próximas Fiestas Patrias, con la entrega de este baluarte al Instituto. La prensa destacó elogiosamente esta gestión: Hemos tomado conocimiento que se piensa obsequiar a la Unidad Militar de nuestra ciudad un estandarte para las Fiestas Patrias del próximo mes. Aplaudimos muy de verdad esta iniciativa y desde luego podemos adelantar que ha de encontrar la más fuerte acogida de parte del público por tratarse de una obra de un alto significado de patriotismo La Municipalidad que ha tomado esta iniciativa, pronto nombrará una comisión de señores para que erogue los fondos necesarios. El estandarte ya ha sido mandado a confeccionar bajo la responsabilidad del señor Alcalde Armeliano Bobadilla hará entrega de él a la Escuela de Tiro a nombre de la ciudad de Linares.

Entre los nombres que encabezaron esta erogación, están don Miguel Ángel Benavente, don Ladislao Valenzuela, doña Ítala Maggi de González, el Párroco, Padre don Abel Leiva, las hermanas Segura Toro, tías del Ayudante de Cirujano de la Esmeralda, don Germán Segura, los hermanos Enrique y Carlos del Campo Rivera, doña Fanny Villa, el Dr. Francisco Ferrada Troncoso, doña Adelaida K. de Rosenkranz, don Julio Leiva, doña Jovina Pérez de Ferrada, don Luis Rozas Urrutia, don Roberto Fiegehen, don Ulpiano Movillo, etc.