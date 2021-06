CENTENARIO DE LA ESCUELA DE ARTILLERIA DE LINARES

Opinión 22-06-2021

Continuamos dando a conocer los orígenes de la fundación de la Escuela de Artillería de Linares, desde los primeros afanes de los linarenses, su creación en 1921 y hasta 1930, cuando se consolida en la Provincia y el país. (De nuestro libro inédito, Historia Militar de Linares

CAPITULO 17



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia







LAS DILIGENCIAS PRO CUARTEL DE 1918

La frustrada destinación del Regimiento de Artillería General Velásquez.

Con los antecedentes ya descritos, los linarenses estaban absolutamente confiados en que la construcción del Cuartel Militar sería una realidad a corto plazo. Además, las gestiones y actos administrativos de las autoridades no permitían abrigar dudas sobre este objetivo. El febrero de 1918 visitó Linares el ingeniero linarense Guillermo Downey Vásquez, quien venía comisionado por el Ministerio de Guerra para estudiar las modificaciones que debían hacerse al local fiscal de calle Delicias (hoy Valentín Letelier) y donde, según se planificaba, “se instalaría la mitad del Regimiento de Artillería General Velásquez hoy de guarnición en Tacna”. Con esta disposición se descartaba definitivamente la llegada de una Unidad de Caballería, como se dijo inicialmente.

A principios de 1918 era Jefe de la Brigada de Comunicaciones del Ministerio de Guerra el Coronel Pedro Pablo Dartnell Encina, quien informó al Intendente Domingo del Solar que “como hijo agradecido de la tierra que le vio nacer, ha puesto todo su contingente al servicio de esta aspiración a fin de satisfacer los deseos de su pueblo”.

Consecuente con lo anterior, el Coronel Dartnell viajó a Linares para reunirse con el Intendente e informarle que el Presidente de la República había ratificado la decisión de trasladar hasta Linares un medio Cuerpo con su Plana Mayor del Regimiento de Artillería de Campaña General Velásquez el que, como se dijo precedentemente, se encontraba en Tacna.

La noticia, que alegró y causó verdadera expectación en Linares, fue precisada luego mediante un telegrama del 24 de junio de 1918 del Ministro del Interior Jorge Valdivieso Blanco, donde se anunciaba que el 23 de junio se había ya embarcado en Arica, con destino al sur el Grupo de Artillería General Velásquez, del cual la mitad - 250 hombres - estaban destinado a Linares y el resto a Angol.

Ante esta nota oficial, el Intendente convocó para el mismo día, a las tres y media de la tarde, a vecinos destacados de la ciudad, para informarles de lo anterior De inmediato hubo acuerdo unánime en buscar un local donde la oficialidad y tropa pudiese ubicarse con las comodidades del caso. “Tenemos pues - dijo la prensa - cuando menos pensábamos, satisfecho un viejo anhelo de este pueblo”.

Días después, se recibían en la Intendencia los siguientes telegramas:

“Santiago 27 de junio de 1918.

Señor Domingo Antonio Solar. Linares

Hoy me ocupo del traslado cuerpo General Velásquez a Linares. Ministro fuera de Santiago; tan pronto llegue, lo veré. Saludos. Luis Concha”.

Ante la situación en perspectiva, los linarenses iniciaron una amplia campaña de recolección de fondos para efectuar las necesarias reparaciones en el edificio donde se ubicaría la Unidad Militar en viaje a la provincia. En poco más de un día, las erogaciones, ampliamente difundidas en la prensa, ascendían a $ 4.500. Las crónicas periodísticas no escatimaron en titulares y elogios en esta hora tan esperada por todos. Con el título de “El Éxito es Completo” la prensa comentaba la inminente llegada de una parte del Regimiento del General Velásquez. Tanto el Coronel Pedro Dartnell como el Diputado Luis Ambrosio Concha desplegaron una intensa actividad en Santiago, logrando la dictación de documentos y obteniendo las disposiciones necesarias para el traslado.

Súbitamente, después de promesas, gestiones, buenas palabras y posiciones dubitativas, Linares estaba ad portas de ser sede de una Unidad Militar.

En medio de la expectación, los personeros públicos de Santiago iban y venían observando todos los detalles de este traslado e instalación del cuerpo castrense. El 23 de julio arribó a Linares el Coronel Dartnell, reuniéndose por más de una hora con el Intendente de la Provincia. Expuso el alto oficial que la orden definitiva para que la Unidad viajara a la Provincia dependía únicamente de las condiciones del lugar donde se hospedarían oficiales y tropa. Se anunciaba también la venida del Ministro de Guerra Jorge Valdivieso Blanco, para inspeccionar las instalaciones y decidir en definitiva sobre esta materia. Sin embargo por diversos motivos, la llegada del Secretario de Estado se dilató y toda decisión quedó pendiente. Casi a fines de agosto, la venida de la Unidad Militar no se decidía, por cuanto los posibles inmuebles para ser habitados, no lograron las condiciones mínimas exigidas. Pero además, se dijo que, problemas con los países limítrofes del Norte habían hecho que el Gobierno resolviera dejar al Regimiento General Velásquez en Tacna.

Pero el periódico “La Actualidad” de Linares, mediante una carta firmada por P. Letelier C., expresó que,

Hay que confesar que se nos ha dado una lección muy dura y aplastante y que bien merecida la tenemos, porque los habitantes y autoridades de Linares han mirado con indiferencia musulmana la Construcción del Cuartel Militar.

La situación durante el año 1918 quedó estancada en las condiciones descritas. 1919 sería una época de contrastes y pugnas por la elección presidencial en ciernes para 1920.

LAS NUEVAS DILIGENCIAS PARA EL CUARTEL MILITAR.

Los afanes de los linarenses, los aciertos y fracasos, las esperanzas y decepciones, fueron incluso materia de la prensa nacional. Se reconocían los esfuerzos hechos, los incontables viajes a Santiago, el deambular por oficinas ministerios e incluso la propia Moneda, pero a principios de 1919 el asunto volvió a casi a fojas cero.

“El Mercurio” de Santiago del 24 de agosto de 1919 publicó una conversación con el diputado Luis Ambrosio Concha. En su diálogo con el periodista, el parlamentario destacó, entre otras cosas, el haber obtenido $ 75.000 para continuar con las obras del Cuartel Militar de Linares. Expresó que ya los planos estaban concluidos y solo se requerían los recursos para iniciar los trabajos.

“Ustedes deben saber - dijo el diputado Concha - que la destinación de un cuerpo del Ejército a Linares es una aspiración tan antigua como justificada de los habitantes del departamento”.

Después de tantas y reiteradas frustraciones, los linarenses - y sus autoridades - habían centrado sus esfuerzos en concluir el Cuartel, cuyos cimientos seguían exhibiendo a la ciudad una situación de abandono.

Entendieron que intentar la destinación de una Unidad Militar para instalarla en inmuebles no aptos o de dudosa infraestructura, no habría dado los resultados esperados.

Diputado Luis Ambrosio Concha Rodríguez, de notable gestión en pro del Cuartel para Linares