Opinión 04-06-2021

CENTENARIO DE LA ESCUELA DE ARTILLERIA DE LINARES





Continuamos dando a conocer los orígenes de la fundación de la Escuela de Artillería de Linares, desde los primeros afanes de los linarenses, su creación en 1921 y hasta 1930, cuando se consolida en la Provincia y el país. (De nuestro libro inédito, Historia Militar de Linares)



CAPITULO 2



SE BUSCA UN TERRENO PARA EL CUARTEL

La comisión se reunió varias veces entre lo que restó del año 1907 y comienzos del siguiente: recorrió la ciudad para determinar el posible lugar donde instalar a la unidad castrense: se examinaron terrenos, precios y opción de venta de sus dueños. Se tuvo en mira la quinta aledaña al edificio del hospital (que en esa época se ubicaba en las calles Delicias, (hoy Valentín Letelier) y Carmen, pero fue desechada por inconveniente. Sin embargo se analizó con mayor detención la Quinta Agrícola, ubicada al norte de Linares, cercano a la vía férrea y que reunía las condiciones de espacio, agua cercana, estaba rodeada de una muralla, no tenía vecinos inmediatos, además de contar con una ancha calle que la unía a la ciudad. También se tuvo en cuenta la Quinta Pando, al poniente de Linares, pero la Quinta Agrícola quedó con más votos de aceptación. Era necesario, entretanto, ubicar un inmueble donde el regimiento pudiera instalarse provisoriamente.

Para este objetivo, se eligió la vivienda perteneciente a don Guillermo Barker, ubicada en calle Delicias, al lado oriente de la escuela pública.

El 16 de marzo, los integrantes de la comisión dieron cuenta de su cometido al Intendente de la Provincia. Sin pronunciarse todavía en relación al terreno de la Quinta Agrícola, precisaron que la casa de Guillermo Barker, cuyo dueño estaba en condiciones de arrendarla, era de unos once mil metros cuadrados, con habitaciones y espacio suficiente, además de contar con agua y energía eléctrica.

La prensa acogió con beneplácito lo propuesto por los comisionados. La idea era evitarle gastos al gobierno y, a la vez, impedir que razones económicas privaran a Linares de contar con un cuerpo militar.

De esta forma, las gestiones, trámites y presiones para contar con un Regimiento en Linares se intensificaban día a día. Todo este esfuerzo trascendió incluso a la prensa nacional. Ninguna ciudad de Linares bregó tanto y tan decididamente por contar con un Cuartel Militar.



EL GOBIERNO EXAMINA LOS TERRENOS DEL JARDIN BOTANICO

Así las cosas, en mayo de 1908, se informó de la reunión sostenida por el General Körner19 y el Ministro de Guerra Belisario Prats Bello, para resolver el traslado de una Unidad de Ejército a Linares. Se expresó que se buscaba definir un terreno adecuado, a fin de ubicar al Regimiento de Artillería Chorrillos que cambiaría de Guarnición. La prensa dijo:

Para este efecto – y previo visto bueno de la autoridad gubernamental – el alto oficial pidió los planos del establecimiento de la Escuela de Ensayos Botánicos.

En verdad que ese es el local más propiamente elegido para cuartel ya que es fiscal y tiene todas las ventajas posibles al objeto que se elige.

Si este local agrada a la superioridad, sería un hecho resuelto el que vendría a ésta un regimiento de ejército, cuya probabilidad más acertada será el de Chorrillos, de guarnición en Cauquenes.

No obstante, se reflexionaba que sería menester construir el edificio para albergar la tropa, pero, aseguraba la prensa, eso sería lo de menos, pues para su construcción estaría el pueblo que ayudaría con su patriotismo y óbolo.

Días después, el 13 de mayo, los periódicos linarenses reiteraban que la construcción del cuartel no debía inquietar a las autoridades, por cuanto los vecinos estaban dispuesto a aportar, hasta con cuarenta mil pesos – cantidad apreciable para la época – si se decidía la edificación.

La gestión para trasladar a Linares al Regimiento Lanceros N° 5 del General Cruz siguió profundizándose y ampliándose en la opinión pública no ya local, sino quede Santiago. Es más, citándose a una alta fuente del Ejército, se manifestaba que, Respecto de la conveniencia de trasladar a Linares al Regimiento Caballería Lanceros, puede agregarse que se impone de igual el mutuo cambio de guarnición que debería hacerse entre el Regimiento de Artillería Chorrillos, que cubre la de Cauquenes y el regimiento de Infantería Valdivia, que se encuentra en Talca.

Pero, pese a todas estas reuniones, anuncios, sugerencias y gestiones, la demora de las autoridades locales para enfrentar el proyecto empezaba a irritar a los linarenses.

JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia