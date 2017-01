Opinión 19-01-2017

Centrales hidroeléctricas y medio ambiente

En junio de 2000, en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, se presentó una exposición, donde, como expresión de arte, había varias licuadoras enchufadas a la red eléctrica con pececitos nadando en su interior. Esta muestra pertenecía al artista chileno radicado en Dinamarca Mario Evarestti.

Las licuadoras estaban expuesta a la tentación de que alguien las pusiera en funcionamiento y los indefensos peces morirían triturados.

Por supuesto que la reacción de grupos defensores de los animales, ecologistas y personas amantes de la flora y fauna no se hicieron esperar, rechazando esta expresión artística por considerarla sádica y procedieron a rescatar a los peces.

Ha pasado el tiempo, y esta incomprendida expresión artística cobra fuerza, en el sentido de si analizamos cómo funciona la generación de energía hidroeléctrica; el agua embalsada debe pasar por las salas de máquinas, a una fuerza de caudal increíble, para hacer rotar los generadores y así producir la energía eléctrica tan útil y necesaria en todos nuestros ámbitos, ya sea doméstico o industrial.

Tomemos por ejemplo el polémico proyecto Hidroaysén, rechazado “por el momento”:

Río Pascua posee una hoya hidrográfica de 26.759 Km2, con un caudal medio de 870 m3/segundo, siendo la segunda en extensión del país y la primera por su caudal de agua.

Río Baker posee una hoya hidrográfica de 14.760 Km2, con un caudal medio de 574 m3/segundo, siendo la séptima de mayor importancia en el país.

Área de inundación por las 5 represas proyectadas: 59, 10 Km2. El resto de las faenas ocuparían 28,12 Km2 (7 yacimientos de áridos, 2 puertos, franjas de tala, rellenos sanitarios, caminos, campamentos, etc.).

El total de ambas hoyas hidrográficas es de 41.519 Km2, que estarían aportando sus cursos de aguas a los embalses con la superficie ya citada de 28, 12 Km2, es decir, toda la vida acuática de la flora y la fauna de esta gran superficie que, comparada con la superficie de la Provincia de Linares, 10.050 Km2, es cuatro veces mayor, se concentraría en estos embalses, lista para ser triturada la vida acuática por las turbinas de los generadores.

Guardando la proporción y comparada con el resto de las centrales hidroeléctricas proyectadas, no hay duda de que el impacto ambiental es tremendamente negativo, en cualquiera región del país.

¿Es este el único parámetro a considerar, el de la flora y la fauna acuática”,

Por supuesto que no.

Las grandes represas causan cambios irreversibles ambientales en un área geográfica importante y cambia en todo tipo de sistema.

Alteración del régimen hidrológico natural, inundaciones en regiones aguas arriba, merma de caudales circulantes aguas abajo.

Alteración de las zonas bajas que perturban el ciclo natural de peces y otros organismos acuáticos (alteración de los corredores ecológicos naturales), pérdida de los sitios de desove de los peces y las barreras que impiden sus migraciones.

Alteración de hábitats, actividad de los subsistemas y los paisajes fluviales.

Desaparición de tierras cultivables y zonas de bosques por tala.

Desplazamiento de comunidades.

Posibles riesgos ante actividades volcánicas y sísmicas fuera de lo normal.

Complementando el daño a la flora y fauna acuática, las represas constituyen una barrera que impide la continuación del ecosistema y produce cambios químicos y físicos, es decir, el paso de las aguas por las salas de máquinas, provoca la muerte de todas las especies y así cambiando su calidad, la que necesita una gran D.B.O. (demanda bioquímica de oxígeno), para su autodepuración por la disminución del oxígeno disuelto, debido a la masa muerta provocada por las turbinas y liberación de mercurio, producto de la descomposición de la misma.

Sin embargo, los más grave a considerar es la vida útil de las represas, las que por estudios está considerada entre unos 55 a 60 años, debido a la colmatación de los valles y hondonadas donde fueron construidas, por la sedimentación de materiales transportadas por el agua.

Bajo este punto de vista, en unos pocos años más, vamos a tener embalses transformados en pantanos, debido a aquellos que, con una visión economicista a corto plazo, donde las necesidades energéticas las manipularon con una ambición y rapacidad, en una rápida y corta carrera de enriquecimiento corporativo e individual, no midieron y no se hacen responsables de sus consecuencias.

Sin embargo, nuevas tecnologías renuevan la esperanza de producir energía eléctrica limpia, como las generadas vía energía solar y eólicas, aprovechando las bondades de las grandes superficies en el norte de Chile y el siempre presente viento en nuestras costas, donde se destaca la planta fotovoltaica El Romero, en las cercanías de Vallenar, Tercera región de Atacama, que cuenta con una potencia de 246,6 8 (MWp)-196 MW nominales, que producirá 5.056 Wh de energía limpia equivalente a la demanda eléctrica de 245.000 hogares chilenos, lo que evita la emisión a la atmósfera de unas 485.000 toneladas de CO2 de centrales térmicas, siendo un significativo aporte para aminorar el cambio climático.

Contamos además con 30 parques eólicos al año 2015, con 684 torres generadoras con una capacidad 933 MW.

Y los proyectos eólicos y fotovoltaicos suman y siguen.

Cuando grupos se organizan en nuestra ciudad de Linares en su lucha de un Achibueno sin centrales hidroeléctricas, debemos mirarlos con simpatía, porque están defendiendo nuestros ecosistemas, y no oponiéndose a la generación de energía eléctrica, tan importante para nuestro progreso y desarrollo, ya que Chile, nuestro bello país, cuenta con grandes potenciales para producirla limpia y entidades que ya la generan para el bien de todos.



(Carlos Cabezas Gálvez, escritor y ensayista)