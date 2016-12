Social 28-12-2016

Centro de Apoyo para la Integración Social de Gendarmería cumplió su segundo año en Linares

Controla y estudia casos “postpenitenciarios” para limpiar antecedentes y ellos se reinserten en la sociedad. Este Departamento controló a noviembre 2016 a 679 personas. Conozca el proceso para obtener el Certificado de Antecedentes en el Registro Civil, “Sin Antecedentes”.

Conversando con el Jefe del Centro de Apoyo para la Integración Social de Gendarmería, el Psicólogo Carlos Varela Moreno, cuyo organismo cumplió en Linares dos años de vida institucional, creado un 14 de noviembre de 2014, me informó sobre sus objetivos y labor, destinada a reinsertar a personas que han delinquido y desean rehacer sus vidas y reinsertarse en la sociedad y por supuesto incorporarse a la vida laboral.

No conocía esta política social y me interesé en ella, entrevistándolo, pues estimé que al igual que yo, la generalidad desconocen su existencia y los resultados positivos que ha logrado, en la “búsqueda de nuevas oportunidades para quienes han delinquido.

Objetivos y procedimientos

Su origen es antiguo y parte con el Decreto Ley N° 409 de 1932, que permite eliminar los antecedentes penales de personas que han cumplido condenas impuestas por los Tribunales de Justicia. Este Centro depende del Departamento Postpenitenciario de Gendarmería de Chile, nos dice Carlos Varela Moreno, cuyas Oficinas funcionan en el edificio “Bernardo O”Higgins”, Oficina 14 – B, 2° piso y allí trabajamos 4 funcionarios, que además lo integra otro profesional, que es un Trabajador Social, quien implementa los programas de intervención y dos funcionarios Gendarmes, encargados de ejecutar el trabajo técnico y administrativo relacionado con este proceso.



Eliminaciones en el prontuario penal

Dice el entrevistado que el procedimiento para eliminar las anotaciones del prontuario penal, se lleva a cabo por medio de un mecanismo de control mensual, que se extiende por dos años para quienes han cometido solo un delito en su vida; y por cinco años en aquellos casos que han cometido más de uno y que por tanto, tienen más de una anotación en su Certificado de Antecedentes.

Esta Oficina (C.A.I.S. sigla de Centro de Apoyo Integración Social), agrega su Jefe, que al mes de noviembre se han controlado 679 personas en proceso de eliminación de sus antecedentes penales; en su gran mayoría son hombres y las mujeres es sólo un 5% de este universo.

Del mismo modo, el 30 % de este grupo, egresó de una Cárcel, habiendo cumplido con su Condena. En tanto el 70% cumplió una Condena que no fue privativa de libertad, las que son denominadas “medidas alternativas de reclusión”, controladas por Gendarmería y en muchos casos son sometidas a algún tratamiento también alternativo.

Además este Centro controla a quienes son beneficiados con la Libertad Condicional, que son personas que cumplen su Condena en una Cárcel, pero que hacen uso de permisos de salida.

Nos preocupamos de evaluar cada caso, mediante un intervención psicosocial de apoyo, para dar pasos a su reinserción en la sociedad, basada fundamentalmente en la capacitación para oficios laborales y dando orientaciones en colocaciones laborales.











Cobertura y Capacitaciones

Nuestro Centro tiene cobertura provincial, por lo cual controlamos a los usuarios de Colbún, Yerbas Buenas, Villa Alegre, San Javier, Longaví, Parral, Retiro y Linares. La mayor población de casos proviene de Linares, seguida de Longaví, El resto de las Comunas, no supera el 15% de este total (679 casos).

El 2015 se lograron aportes de organismos públicos y privados implementando una Sala de Computación, conectada a Internet. Ello ha permitido ofrecer a los usuarios y familiares Cursos de Alfabetización Digital, con muy buena acogida. Les ha permitido buscar alternativas de trabajo enviando curriculums y documentos mediante este sistema tecnológico.

En agosto del 2016 se implementó un Proyecto de Reinserción Social, basado en la eliminación de los antecedentes penales, el que fue ejecutado en conjunto con la O.N.G, “Transformando Vidas” y financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo cual permitió estudiar las causas y factores asociados a la comisión de determinados delitos en contextos rurales y cuyo estudio fue presentado en una Ceremonia con asistencias de autoridades municipales y regionales, entregando un libro con los correspondientes resultados.

En esta misma línea, durante el pasado mes de noviembre se organizó un Campeonato de Futbolito, participando equipos de varias empresas de la Comuna, como fueron LIDER, Bancoestado, Planta de Revisión Técnica, Empresas CALS, Cabañas Piñihue, Repuestos Montero, Packing San Víctor Alamos y un equipo de este Centro y se disputó la Copa C.A.I.S. de Linares, que fue exitoso, cumpliendo con el objetivo de reinserción y vincularse con el sector privado.







Quien es

Carlos Varela Moreno, Jefe de esta Oficina de Gendarmería, es Psicólogo, Magister en Ciencias Sociales y Magister en Psicología Jurídica y Forense. Por 20 años ha desempeñado cargos en el sector público, trabajando en la Reinserción Social de jóvenes, con conflictos con la Justicia y de personas privadas de libertad, especializándose en el área de intervención jurídica y criminológica.

Ha ejercido como Profesor Universitario, es consultor en materias de peritajes jurídicos y pertenece a instituciones privadas con fines filantrópicas, en las cuales ocupa cargos directivos.

Mi opinión

Por estas entrevistas concurrí a sus Oficinas, constatando su orden y limpieza, como una deferente atención brindada a las personas que concurrían allí, por sus casos, todos en procura de “limpiar sus antecedentes”, después de haber cumplida sus penas dictadas por los Tribunales de Justicia, para el respectivo control reglamentario.

Me impresionó verlos, con esposas e hijos, acompañándoles y ver en sus rostros la alegría al encontrarse próximos a cumplir con el tiempo requerido por la Ley, para borrar del Certificado de Antecedentes las anotaciones penales.

Son personas que, si bien han cometido delitos en algún momento de su vida, han logrado dar un giro en su historia personal y se encuentran en este proceso de reinsertarse en la sociedad.

El estar privado de libertad, en Centros Penitenciarios es una etapa muy dura para cualquier persona y ese es el mérito que tiene este Centro de Reinserción, como de las personas que se acogen a él para ampliar sus horizontes familiares y laborales. ¡Existen nuevas oportunidades, pero el ideal es no llegar a estos recintos! Es un mensaje que ojalá sea acogido por tantos jóvenes, que son arrestados, registrando un prontuario delictual y alterando su proyecto de vida en sociedad.

Personal del C.A.I.S. de Linares de izquierda a derecha: Cabo 1° Claudio Vásquez; Trabajador Social Esteban Pinto; Psicólogo y Jefe Oficina Carlos Varela Moreno y Cabo 1° Cristian Retamal.