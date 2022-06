Social 07-06-2022

Centro de Ex Alumnos del Instituto Politécnico de Linares se sumó a las actividades del 76° Aniversario

Tras dos años de pandemia, el Centro de Ex Alumnos del Instituto Politécnico de Linares, volvió a realizar su tradicional fiesta para reencontrarse con quienes en su oportunidad fueron estudiantes que egresaron en diferentes generaciones.



La actividad, que contó con la presencia de la directora Claudia González, se realizó en dependencias del establecimiento con todas las medidas sanitarias.

Como es tradicional, se procedió a la elección de la Reina, resultando elegida como soberana Claudina Ramos, quien egresó de la especialidad de Ventas y Publicidad, en 1975.

El actual presidente del Centro de Ex Alumnos, Patricio Sepúlveda, destacó el alto interés y compromiso por mantener esta tradición en que se mezclan muchos recuerdos y anécdotas de la vida estudiantil.

FOTO: El presidente del Centro de Ex Alumnos del Instituto Politécnico, Patricio Sepúlveda, junto a la Reina Claudina Ramos.

2.- Ceremonia de coronación de la nueva soberana.