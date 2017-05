Social 30-05-2017

Centro de Ex Alumnos del Instituto Politécnico tendrá cena aniversario este sábado

Marcial Maureira, presidente del Centro de Ex Alumnos del Instituto Politécnico de Linares, confirmó que este sábado a partir de las 20 horas, en los comedores del establecimiento, se realizará la tradicional cena aniversario.



El dirigente sostuvo que en esta oportunidad se van a celebrar los 71 años de existencia del establecimiento y los 59 años del Centro de Ex Alumnos.

“Con el directorio estamos trabajando para recibir a los ex alumnos de distintas generaciones y para que este evento sea una ceremonia inolvidable y que perdure en el recuerdo de cada uno de los asistentes”, afirmó Maureira.