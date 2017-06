Crónica 06-06-2017

Centro de Ex Alumnos del Instituto Politécnico tuvo Cena Aniversario

- Distintas generaciones de egresados se reunieron en la tradicional actividad



Ex Alumnos de distintas generaciones del Instituto Politécnico de Linares, volvieron a reunirse en torno a la tradicional cena aniversario.

La organización se ha mantenido durante 59 años con un trabajo sostenido para mantener presente el cariño por el establecimiento en el que un día disfrutaron de su vida estudiantil.

Sin duda, el trabajo de Marcial Maureira, como presidente, junto a la actual directiva de los Ex Alumnos, ha sido clave para aumentar la participación en los últimos cuatro años.

Este 2017, el directorio entregó reconocimientos a Walterio Castillo, quien durante muchos años se desempeñó como auxiliar del establecimiento; a Sussy Norambuena, por su permanente colaboración artística; y a tres ex alumnos que hoy dirigen importantes medios de comunicación en Linares: Raúl Espinoza (Canal 5), Haroldo Quevedo (Radio Innovadora) y Miguel Angel Venegas (Diario El Heraldo).

FOTO: Marcial Maureira, presidente del Centro de Ex Alumnos.

2: Walterio Castillo recibió un reconocimiento por su trabajo en el establecimiento.

3: Durante la cena aniversario, se premió a los ex alumnos Miguel Angel Venegas, Raúl Espinoza y Haroldo Quevedo, reconociendo su aporte en el ámbito de las comunicaciones.