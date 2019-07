Crónica 28-07-2019

Centro de Negocios apoya a Productores de Ají en Palmilla que buscan concretar sello de la Denominación de Origen

Una exitosa jornada destinada a poder intercambiar experiencia y resolver dudas sobre el registro de marcas y fortalecer el camino que busca consolidad la denominación de origen del Ají de Palmilla, se desarrolló en la escuela Januario Espinoza de esta localidad, al poniente de Linares.

La actividad fue organizada por el Centro de Negocios que financia Sercotec y que opera la Universidad Santo Tomás en Linares y contó con la asistencia de la encargada del Programa Sello de Origen del Instituto Nacional de Propiedad Industrial – INAPI, Paola Guerrero, quien compartió con los asistentes diferentes conocimiento y respondió consultas con elementos claves a la hora de tener que registrar una marca y avanzar en el camino que por años llevan diferentes productores de ají en Palmilla y que pretende obtener la denominación de origen del producto.

El director del Centro de Negocios que financia Sercotec y que opera la Universidad Santo Tomás en Linares, Patricio Briones; señaló que “no es fácil porque hay que reunir antecedentes históricos, antecedentes productivos, ver cual es la influencia que tiene el producto en la comunidad local y ver si eso lo hace distintivo a otros productos similares que puedan existir ya sea en la región u otras zonas del país. Esto conlleva recursos tanto humanos como económicos y se trata de un proceso que es largo”.

Acotó que, en este tipo de desafíos es vital consolidar la asociatividad y de allí que también los diferentes productores tienen que ir dando pasos hacia ese fin.



El Presidente de la Junta de Vecinos Maitenes, Lorenzo Antich , junto con agradecer la preocupación de Sercotec, indicó que “cada paso que damos es positivo en la medida que nos permite recibir nuevos elementos en este camino que no es fácil para conseguir la denominación de origen. EL ají y el merken se producen acá y después viene gente y se lo lleva aotros lugares del país y los venden como si fueran de ellos, lo que es verdad, Aquí hay gente de trabajo que prepara sus productos con gran esfuerzo y eso hay que rescatarlo. Estamos claros que aquí se trata de un beneficio no sólo para los productores y las familias, sino que, para todo el sector, ya que también podremos atraer turismo a la zona.



Gobierno Regional

De acuerdo a lo indicado por el director de la entidad de Sercotec, este año el Gobierno Regional del Maule destinará recursos a través de la División de Fomento Productivo que estableció como parte de las prioridades, incentivar la aparición de nuevos sellos dentro de la región y dentro de los cuales estaría considerado el Ají de Palmilla. “Para eso se van a destinar recursos importantes pero a la vez debe haber una voluntad de la gente de la localidad de Palmilla que esté llana a entregar la información porque hay que hace una recopilación de antecedentes, de ver como se ha transmitido lo que es el cultivo a través de esta zona y cuan importante es para la economía local también”, indicó.



Asociatividad

La base para obtener el sello de origen es que tiene que haber asociatividad porque es mucho más fácil llevarlo y también conlleva que los dueños de este sello de origen no van a ser los productores sino que será la propia localidad.