10-05-2020

Centros de Tratamiento apoyados por el SENDA mantienen atención ininterrumpida de personas para superar consumos problemáticos y alcohol y otras drogas

En el contexto de la pandemia, establecimientos han adoptado medidas especiales de prevención y reforzado actividades para evitar situaciones de estrés que afecten proceso de rehabilitación.



El Director Regional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol -SENDA- Mario Fuenzalida, visitó el Centro Especialista en Tratamiento de Adicciones de Talca, a fin de dialogar con usuarios y verificar el funcionamiento del recinto en el contexto de la emergencia sanitaria.



En la oportunidad, el directivo verificó las medidas preventivas adoptadas en el establecimiento y por las mismas personas para no contagiarse con Coronavirus.



Fuenzalida manifestó que, pese a la pandemia, el SENDA continúa trabajando de forma ininterrumpida con los 41 centros de tratamiento existentes en el Maule y que son apoyados por la institución. Sobre el particular, detalló que durante abril fueron atendidas 701 personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas en todos los programas, tanto de población adolescente como adulta.



“Para el SENDA es muy importante que los procesos de tratamiento no se vean interrumpidos, ya que como consecuencia de la contingencia sanitaria los síntomas de estrés o ansiedad pueden aumentar y, por tanto, afectar el proceso de tratamiento y es un factor de riesgo por posibles recaídas”, subrayó.



CONTINUIDAD



El Director Regional insistió que, dado el actual contexto, la institución velará para que los procesos de tratamiento de todas las personas usuarias de los centros residenciales o ambulatorios se puedan mantener de forma ininterrumpida, accediendo a sus intervenciones psicológicas, médicas y de apoyo social, ya sea presencialmente o de manera remota, mediante contactos telefónicos permanentes o video llamadas, que puedan asegurar los controles de cada persona. “Durante el tiempo que se prolongue la emergencia sanitaria, el SENDA asegurará la continuidad de tratamiento de todos los usuarios y usuarias de los centros con los cuales trabajamos”.