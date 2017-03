Nacional 01-03-2017

Cerca de 200 médicos accionistas de Masvida presentarán querella contra directorio

El abogado representante explicó que "nos vamos a adherir a través de una denuncia penal a la investigación que dirige el fiscal Carlos Gajardo".

Unos 200 médicos accionistas de la isapre Masvida interpondrán una querella en Concepción acusando falta de información. El abogado Remberto Valdés explicó que "nos vamos a adherir a través de una denuncia penal a la investigación que dirige el fiscal Carlos Gajardo. Esto para solicitar una serie de diligencias investigativas acompañando una serie de antecedentes documentales que dan cuenta de situaciones que necesariamente deben investigarse por la fiscalía". Según consignó Radio Cooperativa, el profesional afirmó que "existe un monto importante de dinero, alrededor de unos $57.000 millones, que se encuentran reconocidos en los estados de resultados y balances presentados a los accionistas como posibles de cobrar en el corto plazo, lo que es falso". Masvida se compone de 89 asociaciones de médicos desde Arica a Punta Arenas y el presidente de la sociedad número nueve, Aliro Bolados, reclamó que el directorio de la Isapre no traspasó toda la información a los accionistas al momento de elegir a Gamma Capital para reflotar a la compañía. "No nos pueden colocar en una situación de desinformación para votar una decisión tan importante que puede afectar al sistema de salud privado. El directorio no ha entregado la información correspondiente para que los presidentes puedan tomar su decisión", recalcó. Cabe recordar que en la junta de accionistas del viernes 3 de marzo se votará el ingreso de Gamma Capital a la propiedad de la firma, con un 85%.