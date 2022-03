Social 03-03-2022

Cerca de 40 mil familias maulinas recibirán el pago del Segundo Grupo del Aporte Familiar Permanente

** Beneficio comenzó a pagarse a quienes integran la segunda nómina, quienes aún no aparezcan con pago disponible, se les sugiere esperar la última nómina masiva de beneficiarios que se dará a conocer el próximo 15 de marzo.





El Instituto de Previsión Social (IPS), informa que a contar del martes 1 de marzo comienzó a pagarse la segunda nómina del Aporte Familiar Permanente 2022, más conocido como ex “Bono Marzo”, correspondiente a más de 454 mil nuevas familias en todo el país. Se trata de personas que reciben beneficios por Subsidio Familiar (SUF), Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS.



“Con el pago de la segunda nómina de beneficiarios, a la fecha son cerca de 40 mil grupos familiares quienes ya pueden contar con su Aporte este año en la Región del Maule. Aprovecho de destacar el gran trabajo desplegado por los funcionarios y funcionarias del IPS para hacer posible la entrega oportuna de este beneficio a familias de todo el país”, dijo el director nacional (s) del IPS, Juan José Cárcamo.



La autoridad agregó que en paralelo y durante todo el mes de marzo, se estará pagando el beneficio a los pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan cargas familiares.



“La segunda nómina de beneficiarios la componen más de 454 mil familias que recibirán el Aporte Familiar Permanente entre el 1 y 14 de marzo, a lo largo del país; de ellas, 39 mil 478 corresponden a la Región del Maule. Estas personas no deben hacer ningún trámite para recibir el Aporte porque viene incluido, automáticamente, en su beneficio mensual que cobran en IPS. En www.aportefamiliar.cl pueden confirmar el derecho al bono y conocer su lugar y fecha de pago”, indicó la Seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región del Maule, Ana Paola Ponce Rojas.



El monto del Aporte Familiar Permanente para este año es de $52.710 por carga familiar o familia, según el tipo de beneficiario.



Personas beneficiadas



Con la publicación de las tres primeras nóminas de personas beneficiarias -cuyas fechas son 15 de febrero, 1 de marzo y 15 de marzo-, se estima que este beneficio llegará inicialmente a más de 1 millón 600 mil familias, las que en conjunto recibirán más de 3 millones de aportes familiares.



Así, por ejemplo, una familia en donde la madre está al cuidado de sus cinco hijos y recibe el Subsidio Familiar, recibirá $316.260 por concepto de Aporte Familiar Permanente, en donde se pagan $52.710 por ella y por cada uno de sus hijos.







Plazos



El plazo para cobrar el Aporte Familiar es de nueve meses, desde la fecha de emisión del documento de pago. Si una persona cree cumplir con los requisitos legales, pero no aparece con derecho a recibir el Aporte Familiar o recibió pago por menos cargas familiares de las que le correspondían, tendrá un año para presentar su apelación en www.aportefamiliar.cl, a contar del 15 de marzo de 2022.



Para más información y consultas, están disponibles los sitios www.aportefamiliar.cl, www.chileatiende.cl, el Call Center 101 (opción 1) y las redes sociales ChileAtiende en Facebook, Twitter e Instagram.