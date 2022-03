Deportes 30-03-2022

Cerca de 400 deportistas fueron parte de la 1° fecha de la Triatlón Colbún 2022



Participantes que llegaron motivados por este desafío desde distintos puntos del país y del extranjero, para vivir esta competencia que ya es destacada dentro del circuito nacional, por las condiciones con las que cuenta esta turística comuna para el desarrollo de esta disciplina.



Durante el reciente fin de semana, Colbún vivió una gran actividad deportiva, la primera fecha de Triatlón 2022, organizada por Trainning Camp Chile junto al apoyo del Municipio local. Llegaron nuevos equipos, con más participantes nacionales y extranjeros, y que dividió sus competencias en dos días, el sábado 26 de marzo para las categorías infantil y juvenil, con 164 participantes, y el domingo 27 de marzo categoría adultos, en la que se inscribieron 196 deportistas.



El Alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, indicó respecto a esta actividad que, “agradecer a la training camp chile por esta linda actividad que realizan, ya que nos permite como comuna mostrar al país que tenemos condiciones que permiten realizar este tipo de competencias, Triatlón que además que ya cuenta con su Copa, destacada a nivel nacional. La cantidad de público que llegó fue impresionante”.



Héctor Cifuentes, Organizador Triatlón de “Training Camp Chile” señaló que, “el sábado fue un día familiar, los chicos se desafiaron fueron muchos los niños compitiendo, más de los que esperábamos, resultó todo bien. Ahora que tenemos copa triatlón Colbún, después de todas las fechas del año, el equipo que sume más puntos se quedará con este trofeo. Tuvimos más participantes por día, más extranjeros, los que son indicadores súper importantes que nos siguen motivando para continuar con este gran evento deportivo”.



Toda la energía de los niños, niñas y jóvenes, fue la protagonista de la jornada del día sábado 26 de marzo, los que desde las 09:00 de la mañana comenzaron con el nado por el Embalse Machicura, uno de los desafíos más difíciles, para luego continuar con la ruta en Bicicleta y finalizar con el trote, las tres disciplinas que se desarrollan en la Triatlón.

Matilde Muñoz, competidora de Pucón en la Categoría infantil y juvenil, dijo que “fue muy bueno, estuvo duro, pero fue divertido, lo pasé muy bien. El trote es mi fuerte y estuve a punto de alcanzar a la segunda”.



Francisca Jara, competidora de Puerto Montt Categoría infantil y juvenil, también indicó, “me gustó harto, no tuve ningún problema, estaba bien entretenido, el agua estuvo buena, creo que Salí primera, yo entreno bicicleta en ruta así que tampoco se me hizo difícil y el trote me gustó mucho porque había un muy lindo paisaje”.



“Exquisita, me encanta Colbún, esta ya es la cuarta vez que venimos en equipo, el circuito es súper rápido, así que es para disfrutarla y meterle fuerte” señaló Rafael Cardus, competidor Categoría Adultos “Triatlón Colbún”.



“Buenísimo, es la tercera vez que vengo a Colbún y está cada vez mejor organizado, el lago esta exquisito, el ciclismo, el trote al lado del lago, me encanta venir” dijo Fernando Castro Competidor Mexicano Categoría Adultos.



La Triatlón Colbún, ya está establecida como un importante evento de esta disciplina a nivel nacional, un gran paso para esta comuna, que se abrió a este desafío, tanto para motivar el desarrollo de nuevos deportes a nivel local, como para ser sede de este tipo de actividades, las que destacan las condiciones y paisajes con los que cuenta Colbún. Triatlón que ya tiene confirmada su segunda fecha 2022 para el mes de octubre.