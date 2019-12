Cultura 24-12-2019

Cerca de tres mil personas presenciaron la gala sinfónica coral en San Javier

El sanjavierino Nicolás Álamo y Carolina Soto participaron como solistas de la gala.

Miles de personas disfrutaron una noche mágica con la gala sinfónica coral con la que el municipio

de San Javier cerró el programa de 5 noches de festejos navideños. Un espectáculo de gran nivel

que contó con la orquesta juvenil de cuerdas del teatro municipal, la soprano lírica local Victoria

Valdés, el coro ciudadano sanjavierino, y los solistas pop Nicolás Álamo y Carolina Soto, todos bajo

la dirección del maestro Pedro Sierra.

Con una selección de 19 temas navideños –entre ellos blanca navidad, jingle bells, noche de paz y

santa Claus llegó a la ciudad- la orquesta sorprendió a quienes llegaron al principal espacio público

de la comuna.

El alcalde Jorge Ignacio Silva, reconoció que “con mucho esfuerzo hemos brindado una semana de

espectáculos navideños para los sanjavierinos y muchas personas que han venido de otras

comunas. Esta iniciativa mía no podía dejarla, siento que frente a lo que vivimos como sociedad

estas noches nos brindaron un ambiente esperanzador y nuevamente pudimos potenciar el

talento de músicos y artistas de nuestra comuna, quienes casi en su totalidad, se presentaron casi

todas las noches, lo que me enorgullece como alcalde”.

El maestro Pedro Sierra destacó el trabajo de jóvenes talentos locales “con esto San Javier se pone

en primera posición a nivel regional y una comuna destacable a nivel nacional con esta propuesta

que no viene de entretener a la gente, sino que, a mostrar lo que tenemos, lo que somos y como

el municipio a través de su alcalde y el concejo municipal aporta para que la cultura y el arte sean

algo realmente viviente”.